* Arī Latvijā vēža slimnieki grib dzīvot
Nevar nepiekrist pacientu atbalsta biedrības "Dzīvības koks" vadītājas Gunitas Berķes teiktajam: "Paskatījos "Ziedot.lv", cik daudz vāc līdzekļus tieši onkoloģijai. Ja es būtu finanšu vai veselības ministrs, es nudien nevarētu gulēt pēc šiem palīgā saucieniem."
* Novadā turpina iesāktos būvniecības darbus un plāno jaunus;
Ogrē atvērts bezkontakta pašapkalpošanās veikals
Kopš pagājušās nedēļas nogales Ogrē, Rīgas ielā 11a, darbojas degvielas tirgotāja "Neste" bezkontakta pašapkalpošanās veikals "Easy Deli". Tas ir tehnoloģiski inovatīvs un ilgtspējīgs risinājums, kas piedāvā rūpīgi piemeklētu ēdienu un dzērienu piedāvājumu Latvijā līdz šim nebijušā veidā. Kopumā Latvijā jau drīzumā darbosies pieci tādi veikali – divi Rīgā, savukārt pārējie – Salaspilī, Ogrē un Tīnūžos.
Vairāk – Ritvara Raita rakstā.
* Kriminālvajāšanai nodots kriminālprocess par marihuānas audzēšanu
Ogres policijas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Valdis Gržibovskis stāsta, ka kriminālprocesa ietvaros minētajā privātmājā tika veikta kratīšana, kuras laikā atsavināti 5,7 kilogrami neizžāvētas marihuānas. Aizdomās par minēto noziegumu tiek turēta 2001.gadā dzimusi sieviete, kura agrāk policijas redzeslokā nebija nonākusi. Sievietei arī netika piemērots apcietinājums.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Lielvārdieši atklāj labiekārtotu atpūtas vietu Griguļa mežam piegulošajā teritorijā;
* Ogres slimnīcas jaunums – ierīce ceļa un gūžas locītavu kustīguma uzlabošanai
Jau otro nedēļu SIA "Ogres rajona slimnīca" Rehabilitācijas nodaļā pieejams jauns un daudziem tik ļoti nepieciešams aparāts – "Artromot K1 CMP", kas ir motorizēta ceļa un gūžas locītavu pasīvo kustību izstrādes ierīce. To var izmantot gandrīz visu saslimšanu gadījumos, kuru rezultātā ietekmēta minēto locītavu kustību apjoma amplitūda.
Vairāk – Dzintras Dzenes rakstā.
* Praktiski un noderīgi: Kā pareizāk izvēlēties LED spuldzes?
* Sports: Orientieristu panākumi Garkalnē, "Lielvārde/Fat Pipe" zaudējums un uzvara; "Ogres Vilki" sezonu sāk ar pārliecinošu uzvaru.
