Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 22.aprīļa numurā:

Černihivas pilsētas mērs Vladislavs Atrošenko un Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis pie Černihivas pilsētas padomes. "Esmu pateicīgs tieši par Ogres mēra ierašanos, uzmanību, līdzi jušanu pat vairāk nekā par atvesto palīdzību, lai gan, protams, liels paldies arī par to," saka V.Atrošenko.Foto no E.Helmaņa personiskā arhīva
* Egils Helmanis: "Ukraiņi karo arī mūsu vietā, un mums viņi jāatbalsta, kā vien varam!"Īsi pirms Lieldienām Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis nepilna mēneša laikā jau otro reizi devās uz Ukrainu, lai personīgi nogādātu humānās palīdzības kravu. Šoreiz viņš mēroja ceļu līdz Ogres novada pašvaldības sadraudzības pilsētai Černihivai, kur apgabala slimnīcā nogādāja Ogres rajona slimnīcas sarūpētos ievainotajiem tik nepieciešamos medikamentus, bet atpakaļceļā piedalījās arī humānās kravas nodošanā Ļvivā.Vairāk – jaunajā "OVV".

* Andris Upenieks: Skarbās mācības
(..) Arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča apsvērumus izvarošanas ginekoloģijā un teoloģijā derdzīgi klausīties un nav pa spēkam cilāt. Labi, ka tā nedomā Latvijas valsts un ir gatava palīdzēt visām vardarbībā cietušajām.


* ONKC aicina svinēt Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;
* Ogrēnietis Gudļevskis Lieldienās laimē automašīnu;
* Vēl šonedēļ Ogres novada pilsētvidē var priecāties par krāšņajām Lieldienu olām;
* Bijušajiem deputātiem uz atvadām sods no KNAB;
* Ogres muzejs ieguvis Ugas Skulmes gleznu;
* Ogres muzejā pirmo reizi skatāma izstāde par mežsaimniecības nozares gadsimtu
"Eksponētie darbarīki ļauj izsekot koka audzēšanas posmiem – meža stādīšanai, kopšanai, atsevišķu koku un cirsmu mērīšanai, atsveķošanai un ciršanai. Savukārt senos koksnes transportēšanas veidus ilustrē koku pludināšana ap 1950.gadu un meža dzelzceļš posmā Ogre – Laubere, kas darbojās 1932.gadā un vijās cauri Ogres Zilajiem kalniem.
Viens no izstādes interesantākajiem priekšmetiem ir 1970.gadā tapušais unikālais mācību trenažieris – baļķis koka atzarumošanai, kura novitāte savulaik novērtēta ar 2. vietu Padomju Savienības Tautas saimniecības izstādē Maskavā 1981. gadā. Tā autori ir tālaika Ogres "Kursu bāzes" mācībspēki. Ne mazāk vērtīgs un saistošs eksponāts ir 1960.gadā izveidotais dendroskops, jeb, kā joko speciālisti – to laiku mežsaimnieku dators. Šī ierīce izveidota, lai atvieglotu koku īpašību apguves procesu. Nospiežot slēdzi, iespējams pārbaudīt zināšanas par 40 Latvijas koku sugu raksturīgajām pazīmēm. Izstādē aplūkojamas arī informatīvas planšetes par mežsaimniecības gadsimtu," stāsta S.Šustere.


* Izdota monogrāfija par tēlnieku Jāni Aivaru Karlovu;
* SIA "Ogres Namsaimnieks": Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzsāks kaitēkļu iznīcināšanu;
* Sports: BK "Ogre" uzvar "Liepāju" un iekļūst pusfinālā; Ogres novada kausu volejbolā izcīna "Ķegums"; Ogres karatistiem panākumi Daugavpilī, Šauļos un Rīgā.

