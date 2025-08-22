Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 22. augusta numurā

Piektdiena, 22.08.2025 14:30
- Klāt Ogres novada un pilsētas svētki. Lai dzirkstī prieks
- «Baltijas ceļam» beigu nebūs. Upenieka pārdomas
- Kam pienāksies izdienas pensija? Viss par un ap
- Palestīnas valsts atzīšana – simboliska un joprojām bezjēdzīga
- Kulinārijas blogeris ceļ trauksmi par jauniešu bezpalīdzību virtuvē
- Ogres Invalīdu biedrības biedri ekskursijā Lietuvā
- Sapņi piepildās, ja tiem tic. Kintijas Kairas drosmes stāsts
- Ogrēnietis Andris Sarksņa iekļūst pasaules veloorientēšanās topā
- Treneris Zigurds Kincis meklē jaunos talantus
- Par zādzību veikalā – sabiedriskais darbs
- Maigs sods migrantu aizstāvei Raubiško
- Agresīvs ar lauztu kāju; mamma iestrēgst tualetē
- Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts
- Ķeipenieši sāk izmantot Pečoru kūdras purvu. 1939. gads

