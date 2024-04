Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 22. augusta numurā

- Vidzemnieku svētkos godina z/s «Mētras» no Ogres novada



- Rembatē noslēgusies nometne Ukrainas Gaisa spēku karavīru bērniem



- Elgai Kairišai pasniegta Soduma balva literatūrā. Grāmatas recenzija



- Mērķis – būt labākajam! Volejbolists Eduards Dūdens no Rembates



- Ogrē var uzspēlēt arī novusu. Par to rūpējas novusa klubs "SB vilnis"



- Sumināti sezonas labākie florbolisti un treneris Kaspars Kreimanis



- Slāpēs pēc varas stilam nav nozīmes. Valdības darināšanas prastumi



- Alkohols, narkotikas, huligānisms u.c. kriminālziņas novadā



