* Lielvārdē darbu uzsāks rentgena kabinets
Jautāts, kad darbu varētu uzsākt rentgena kabinets Lielvārdē, D.Širovs skaidro, ka Lielvārdes ambulancē šim mērķim ir izremontēta speciāla telpa, iegādāta, uzstādīta un notestēta rentgena iekārta, bet, kā jau iepriekš minēts, situāciju sarežģī cilvēkresursu trūkums.
* Iedzīvotājiem nav jāuztraucas par militārajām lidmašīnām
Februārī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Aviācijas bāzē Lielvārdē ierodas ASV militārās transporta lidmašīnas "C-17A" un kaujas helikopteri "AH-64 Apache", lai piedalītos starptautiskajās militārajās mācībās "Saber Strike 22".
* Plūdi Ogres novada teritorijā joprojām aktuāli
Lielvārdē, pārplūstot Rumbiņas upītei, tika pārrauts gājēju celiņa posms iepretim caurtekai zem autoceļa Rīga – Daugavpils (A6) un applūda tuvumā esošā nekustamā īpašuma teritorija.
* Andris Upenieks: Pagātnes slava nav arguments šodienas vārdam
Savādi vārdi, ar kuriem dzejniece kaunina prezidenta un ministru prezidenta “zākātājus”, turklāt nav taisnība, ka prezidenta priekšgājēji bijuši blāvāki un viņus nekādas paļas nav ķērušas. Sanāk, ka prezidents jāgodā tikai tāpēc, ka prezidents. Bet gribas otrādi: lai prezidents būtu cienījama, ļaužu atzīta autoritāte, ko apliecina personības izcilība, mugurkauls, nevis “dienesta pakāpe”. Glaimošana līdzinās neejošas preces reklāmai.
* Ogres novada krīzes zvanu centrs strādās arī šogad
Ogres novada Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu, kas paredz, ka Ogres novada krīzes zvanu centrs savu darbību turpinās no šā gada 25.februāra līdz 31.decembrim (ieskaitot), darbojoties no pulksten 12 līdz pulksten 24.
* Pārliecinies, vai pandēmijā pasliktinājušies arī tavi analīžu rādītāji!
"Šo pēdējo divu pandēmijas gadu laikā pasliktinājušies iedzīvotāju analīžu rādītāji – D vitamīns, holesterīns un glikozes līmenis asinīs. Dažādu ar pandēmiju saistītu apstākļu dēļ iedzīvotāji atliek ikgadējo apskati un analīzes, kuras ir jāveic reizi gadā, lai novērotu vispārējo veselības stāvokli. Tieši šī iemesla dēļ ir novērojams, ka cilvēki ir vēlīnākās saslimšanas stadijās un ar sliktākiem analīžu rezultātiem, kā tad, ja būtu bijusi laikus pārbaude," konstatē mediķe.
"OVV" atgādina, kādas analīzes regulāri nepieciešamas bērniem un pieaugušajiem.
* Sports: BK "Ogre" un "Lielvārde/Fat Pipe" – fantastiskas uzvaras!
