Šķiršanās no Norvēģijas mums bija ļoti sāpīga. Likās, varbūt esam tomēr pieņēmuši nepareizu lēmumu, bet nepareizu lēmumu nav, ir tikai jauna pieredze. Tiesa gan, arī Latvijā nebija viegli iedzīvoties. Brīžiem šķiet, ka aizbraukšana mūs ir samaitājusi, jo, dzīvojot svešumā, esam paguvuši pierast pie sistēmas, sakārtotības, taisnīguma un civilizētiem darba apstākļiem. Latvijas atbildīgajām amatpersonām vēl daudz jāmācās, ko nozīmē attīstība. Smuku ēku uzcelšana Rīgā un attīstība nav viens un tas pats," tā Laila.
"Savu atbildību un risku uzņēmās visi Barikāžu dalībnieki, arī tā laika kolektīvo saimniecību (kolhozu, sovhozu) vadītāji, kuru vairums bija no padomju sistēmas, laikmeta, kam ar Neatkarības deklarāciju 1990.gada 4.maijā bijām pauduši apņēmīgu – nē! Bet 1991.gada janvārī ar "visiem galiem" vēl bijām deklarācijas definētajā pārejas periodā, kad ekonomiku joprojām balstīja padomju laika uzņēmumi, kuru vadītājus daļai vienīgo, pareizo neatkarības cīnītāju vēlāk labpatiksies lamāt par sarkanajiem baroniem, bet pašiem, izmantojot neatkarības iespējas, ērti iekārtoties pie "prihvatizācijas" treknākā gala. Labi, netiesāsim, citādi laikmetu griežos veltais barikāžu akmens ar uzrakstu "kaulu suņiem!" sanāks pārmēru smags...," tā Andris Upenieks.
* Ētikas komisija rosina izteikt brīdinājumu Indulim Trapiņam
... "naktī prātā ienākušās sazvērestību teorijas" klāstīja nākamās dienas domes sēdes sākumā, vainojot opozīcijas deputātus neslavas celšanā viņa "maigajai dvēselei". Trapiņš, kā uzskata viņa bijusī vietniece Kļaviņa, pārkāpis visas iespējamās domes sēdes procedūras – runāja ārpus darba kārtības, izteicās naidīgi un uzbrūkoši, neievēroja deputātu tiesības izteikt viedokli u.tml.
Vienlaikus deputāte Dace Kļaviņa vērsusi Ētikas komisijas uzmanību arī uz iepriekš plašsaziņas līdzekļos publiskoto domes priekšsēdētāja rīcību, pieļaujot nelikumīgu būvniecību sievas nekustamajā īpašumā, kas atrodas tieši blakus Trapiņa dzīvesvietai, nievājošo attieksmi pret Ikšķiles novadā esošās izglītības iestādes – Ogres tehnikuma direktori, kura ilgstoši cīnās par izkrāptas naudas atgūšanu no ar Trapiņa dēlu saistīta komersanta, iespējamo darbošanos interešu konflikta situācijā, vienpersoniski vienojoties ar uzņēmēju par ceļa remontdarbu ziedojumu 300 tūkstošu eiro apmērā pie savas dzīvesvietas.
