* LR Kultūras ministrijai iesniedz projektu "Ogre. Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027"
Jau pavisam drīz, 7.jūlijā, notiks Ogres novada projekta "Ogre. Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" aizstāvēšana. Tā sagatavošanas darba grupa aizvadītās nedēļas nogalē ir veiksmīgi iesniegusi Ogres pieteikumu LR Kultūras ministrijā angļu valodā 20 eksemplāros.
* SIA "Ogres rajona slimnīca": Neierastais karstums ietekmē kā cilvēkus, tā dzīvniekus;
* Karstajā laikā NMPD mediķi aicina būt piesardzīgiem
Ja karstajā laikā pēc uzturēšanās saulē rodas veselības problēmas, konsultējies ar savu ģimenes ārstu vai ārpus ģimenes ārstu darba laika zvani uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās no pulksten 17.00 līdz 08.00, brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti).
Ja minētie pasākumi nepalīdz vai vājums ir izteikts, it īpaši, ja ķermeņa temperatūra sākusi strauji paaugstināties, ir vemšana, sākas apziņas traucējumi, krampji, tad izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot uz ārkārtas tālruni 113.
* Aktuālā informācija par lielgabarīta atkritumiem
SIA "Ogres Namsaimnieks" atgādina, ka, sākot ar 2020.gada 1.septembri, vairs nenodrošina centralizētu lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumu no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmiem. Iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par saviem līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai!
* Ogrēniete un lielvārdiete tiek pie laimestiem TV šovā "SuperBingo";
* Skolu ziņas: Ikšķiles jaunajiem talantiem balvas konkursā Kazaņā; Ogres novadā pateicas aktīvākajām ģimenēm; Ogres un Lielvārdes izglītības iestāžu skolēni atzinīgi novērtēti skatuves runas konkursā;
* Ķegumā uzstādīti vairāki jauni vides elementi!
* Svētku galdam – pašu sieta Jāņu siera receptes!
