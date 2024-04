Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 22.jūnija numurā:

* Nolemj likvidēt Lēdmanes pamatskolas struktūrvienību "Krapes skola"

Līdz ar Lēdmanes pamatskolas teritoriālās struktūrvienības "Krapes skola" darbības beigām tiek gatavota "Krapes skolas" ēkas nomas tiesību izsole privātajiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem.

Vairāk – jaunajā "OVV".



* Ogres slimnīca kolēģiem no Ukrainas nodrošina ne vien darbu, bet arī pajumti

SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka šobrīd tiek formēti dokumenti, lai darbā Ogres slimnīcā varētu pieņemt augstākās raudzes ķirurgu, kurš Ukrainā, Luhanskas slimnīcā, strādājis par galveno ķirurgu.

Vairāk – jaunajā "OVV".



* Edīte Strazdiņa: "Lai kaut ko sasniegtu, svarīgi dzīvot pēc Bībeles standartiem"

1.jūnijā palika četri gadi, kopš strādāju GLOBALG.A.P. Pirms tam biju kooperatīva "Mūsmāju dārzeņi" vadītāja, paralēli kā viens no biedriem bija dārzeņu saimniecība "Galiņi", kas šobrīd ir pārdota un vairs nepastāv. Tā bija viena no lielākajām Latvijas dārzeņu saimniecībām, bet lielais bizness nav tik viegls, un dažas kļūdas var būt liktenīgas. Biznesu tagad turpina citi, zeme nopirkta, viss tiek apstrādāts, postā nekas nav aizlaists. Bet izmaiņas dzīvē bija lielas. Vienubrīd bija ļoti grūts un sarežģīts posms gan no darba viedokļa, gan citiem aspektiem, bet esmu kristiete un varu teikt, ka Dievs mani sagatavoja šīm grūtībām. Vācijas kompānija man jau pusgadu zvanīja, aicinot strādāt pie viņiem. Konsultācijas sāku paralēli darbam saimniecībā, un pirmie klienti bija Uzbekijā. Saprotu, ka Dievs vada, noliek tās lietas tavā priekšā, un tās vienkārši ir jāpaņem."

Vairāk – jaunajā "OVV".



* Vija Vētra deju solī pretī savai simtajai dzimšanas dienai

Pirmo reizi mākslinieces koncertā piedalījās pianists un komponists Vestards Šimkus, kurš atzina, ka labprāt "dala satuvi ar tik skaistu un dzīvības pilnu mākslinieci, kāda ir Vija Vētra".

Un tad – aizkustinoša tikšanās ar skatītājiem. "Paldies, ka jūs visi atnācāt un pat aplaudējāt!" teica Vija Vētra. Viņa arī atklāja, ka pandēmijas gadi bijuši pelēki un grūti, jo ļoti, ļoti pietrūcis Dzimtenes. Un atzina, ka šādā vecumā 15 stundu lidojums nepavisam nav joka lieta. Tomēr māksliniece ir apņēmības pilna jauniem pārbaudījumiem. "Aktieris Ēvalds Valters nodzīvoja līdz simtam, es esmu izdomājusi, ka man viņš jāpārspēj vismaz par vienu gadu! Ja var, tad vairāk, un tā arī būs, varbūt pat vairāk nodzīvošu. Vai es tad vēl dejošu, nezinu gan," sacīja V.Vētra un novēlēja: "Sadarbojieties cits ar citu un turieties pie Dzimtenes, tad viss būs labi!"

Vairāk – jaunajā "OVV".



* Ogres sākumskolu turpmāk sauks par Ogres Centra pamatskolu;

* Krūšu ultrasonogrāfija Ogrē gan 22.jūnijā, gan 20.jūlijā;

* Sports: Ogres jaunajiem vieglatlētiem četri kausi Baldonē; PK "Ogre" triumfē komandu vērtējumā; Artūrs Pastors ar jaunu personīgo rekordu uzvar Jelgavā; "Ogre United" debitē ar trim uzvarām; 30.jūlijā notiks "Ikšķiles MTB velobrauciens 2022".

Nākamais "Ogres Vēstis Visiem" numurs iznāks otrdien, 28.jūnijā!

