"Mums Krievijā ir daudz draugu, daudz radu, bet viņi netic mums, saviem radiniekiem! Viņi saka – ukraiņi paši to sāka, ukraiņi esot fašisti, kas apspriež krievvalodīgos. Tie ir meli! Šausmīgi meli!” saka Larisa, un Anatolijs sievu papildina: "Mēģinājumi viņiem skaidrot ir kā pret sienu. Es saku – pirms diviem gadiem taču bijāt pie mums ciemos, apkampāmies, pasēdējām, pastaigājām, parunājām, pasmējāmies un priecājāmies. Mēs vienā mājā esam auguši! Bet pa šiem diviem gadiem esmu kļuvis par fašistu? Banderovieti?"
Ziedot iespējams, veicot pārskaitījumu uz šādu konta numuru:
Ieva Židava
LV68PARX0008658803000
Maksājums mērķis: Ziedojums nodegušās mājas atjaunošanai.
"Mēs sniedzam palīdzību bērniem, kuri ir apaukstējušies, kā arī aizvadītajā nedēļā stacionējām vienu pieaugušu Ukrainas bēgli. Izrakstām arī nepieciešamās receptes. Viņi saņem tādu pašu palīdzību kā mūsu pacienti, vienotas rindas kārtībā,” skaidro D.Širovs. "Ogres slimnīcas darbinieki jūt līdzi Ukrainas bēgļiem, esam savākuši ziedojumus – savus vecos datorus, kas ir vēl darba kārtībā un citas ikdienā noderīgas lietas. Kāda ārste iegādājās jaunu mobilo tālruni, kas varētu noderēt šiem cilvēkiem. Apzinām arī citas vajadzības. Varētu teikt, ka zināmā mērā esam uzņēmušies tādu kā šefību par "Senliepās" izmitinātajiem cilvēkiem."
Līdz šim SIA "MS Siltums" Ogres novadā ir veiksmīgi realizējusi 12 Eiropas Savienības (ES) fonda projektus, piesaistot finansējumu 13,3 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā 4,8 miljonus no ES fondiem. Realizējot šos projektus, novadā ir modernizēta siltumenerģijas ražošanas un pārvades infrastruktūra. Paveikto darbu rezultātā siltumapgādes tarifi Madlienas, Suntažu, Lauberes un Ķeipenes pagastos, kā arī Ogres pilsētā ir zemāki nekā vidēji citās Latvijas apdzīvotās vietās.
Ņemot vērā, ka gan Ikšķiles, gan Lielvārdes pilsētās šobrīd centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot tikai fosilo kurināmo – dabasgāzi, deputāti lēma deleģēt SIA MS Siltums nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales funkcijas Ikšķilē un Lielvārdē, izvērtējot un izstrādājot atjaunojamos energoavotos balstītus siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales projektus Ikšķiles un Lielvārdes pilsētā, ņemot vērā un integrējot esošās siltumapgādes sistēmas.
