Pārvietošanās ārpus dzīves vietas mājsēdes laikā atļauta iedzīvotājiem, lai pildītu darba pienākumus, dotos uz un no darba vai dienesta vietas, tostarp arī darba devēja nodrošinātā transportā. Šādos gadījumos apliecinājumā ir jānorāda informācija par darba devēju (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis saziņai).
Tāpat drīkst pārvietojoties, lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus, tostarp arī veterinārmedicinīskos pakalpojumus dzīvnieku aprūpei, un dotos uz diennakts aptiekām.
Ieceļojot varēs doties uz savu dzīvesvietu, izceļojot – uz ostu, lidostu, autoostu, dzelzceļa staciju.
Personām, kas ieceļojušas Latvijā no ārvalstīm un dodas uz savām dzīvesvietām vai arī dodas uz ostu, lidostu, autoostu vai dzelzceļa staciju, lai izceļotu no valsts, ir jābūt biļetei vai citam braucienu apliecinošam dokumentam. Tāpat atļauts sagaidīt ieceļotāju, kas atgriežas no ārvalstīm, un nogādāt viņu dzīvesvietā, uzrādot braucienu apliecinošu dokumentu.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Andris Upenieks: Tu esi līderis vai izliecies?
Ekspremjera Valda Birkava uzskatā valdība kopumā sarunājas ar sabiedrību ķīniešu valodā, ko nesaprot neviens, un nobažījies, kas draud pēc nākamā gada vēlēšanām, jo tādā sašķeltībā vakcinētie ar nevakcinētajiem koalīciju izveidot nespēs. Lielākā nelaime nav tā, ka neviens valstsvīrs neuzrunā tautu, neskaidro ne regulāri, ne neregulāri, ne vispār, visnožēlojamākais ir tas, ka neviens negrasās to nemaz darīt.
* Premjerministrs Krišjānis Kariņš reģionālo mediju preses konferencē: "Es domāju, ka tas brīdis ir piebriedis"
"Nav viegls laiks, bet tā arī nav mūžība – četras nedēļas. Mēs to izturēsim un varēsim dzīvot tālāk. Galvenais, ka šajā laikā vakcinācija turpinātos. Ka tie tempi, kas šobrīd ir sasniegti, ne tikai jānotur, bet ir jākāpina," uzsvēra Krišjānis Kariņš.
* Covid-19 vakcīnas trešā deva. Kam to nodrošinās, un kā pieteikties
Ja pirmā un otrā deva saņemta ar "Pfizer-BioNTech" ražoto "Comirnaty" vakcīnu pret Covid-19, tad arī trešā deva rekomendējama ar "Comirnaty".
Ja pirmā un otrā deva saņemta ar "AstraZeneca" ražoto "Vaxzevria", tad trešā deva rekomendējama ar "Comirnaty", bet nepieciešamības gadījumā trešo devu var veikt arī ar "Vaxzevria".
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Ja ir aizdomas par depresiju
"Grūti koncentrēties", "jūtos noguris arī pēc ilgas gulēšanas", "vairāk raudu", "nejūtu dzīvesprieku", "katru dienu jūtos nomākts bez iemesla" – tās ir frāzes, kas izskan ārsta kabinetā, runājot par iespējamo diagnozi – depresiju.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Sports: Pieci mūspuses florbolisti starp Latvijas vīriešu izlases kandidātiem; "Izskrien Ogri!" Skolu kausu izcīna Ikšķiles Brīvā skola; Mājsēdes ierobežojumi sporta un fiziskajās aktivitātēs.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!