"MS Siltums" ir viens no diviem pašvaldības uzņēmumiem, kas nodrošina siltumapgādes funkciju Ogres novadā. "MS Siltums" ir atbildīgs par visu siltumapgādes sistēmu līdz pat ēkām visos novada ciemos ar centralizētu siltumapgādi – Madlienā, Suntažos, Ķeipenē, Lauberē un Meņģelē. Tāpat "MS Siltums" ir siltumenerģijas galvenais ražotājs Ogres pilsētas centralizētās siltumapgādes zonā, nododot siltumenerģiju SIA "Ogres Namsaimnieks" sistēmas katlu mājām.
* Trūcīgas un maznodrošinātas personas kopš aprīļa var saņemt pārtikas un higiēnas pakas;
* Mūspuses izglītības iestādēs mācības klātienē vēl nenotiks
Lai varētu īstenot mācības klātienē, 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nedrīkst pārsniegt 220. Ķeguma novadā tas šobrīd ir 379, Lielvārdes novadā – 417, Ikšķiles novadā – 293, bet Ogres novadā jau 682.
* Ogres novada pašvaldība cenšas atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas: tiek saglabāts sakrālais mantojums; atbalstītas sabiedrības iniciatīvas kultūras un sporta jomā; sakārtota un pilnveidota apkārtējā vide; ir pieejamākas bērnu un jauniešu nometnes.
* Saimniekot var dažādi: vērtības nosaka prioritātes novadu darbā
Salīdzinājumam: Ogres un Tukuma novads. Platība: Ogre – 992 kv.km, Tukums – 1195 kv.km. Iedzīvotāju skaits: Ogres novadā – 40 000 (pilsētā 23 000), Tukuma novadā – 30 000 (pilsētā 18 000). Pagastu skaits: Tukuma novadā – 10, Ogres novadā – 9. Tāpat salīdzināms ir arī abu novadu robežu attālums no Rīgas.
* Kūlas dedzinātāji nerimst
VUGD darbinieki atzīst, ka kūlas ugunsgrēku dzēšana no viņiem prasa ļoti lielu fizisku piepūli un izturību, jo tas ir ilgstošs un fiziski smags darbs. Visbiežāk pie kūlas ugunsgrēkiem nav iespējams piebraukt ar autocisternu, tāpēc nereti ugunsdzēsēji glābēji līdz notikuma vietai dodas ar kājām un dzēšanu veic ar pletnēm un/vai roku smidzinātājiem. Kūlas ugunsgrēku dzēšana ir bīstams darbs, jo vēja ietekmē liesmas var pēkšņi mainīt virzienu un apdraudēt pašus dzēsējus.
