Pirmdiena, 22. decembris, 2025 14:15

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. decembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. decembra numurā
- Priecīgus Ziemassvētkus! Svētvakara baltumā, sirds siltumā
- Astoņas stundas domē un gada noslēguma lēmumi
- Opozīcija pret Helmani: daudz runu, maz balsu
- Kļūdas labojums paldies Ziemassvētkiem
- «Drosmes kaste» slimnīcai un Madlienas omīšu dāvanas jaundzimušajiem
- Glābšanas dienesti piedāvā drošas svinēšanas ceļvedi garajām brīvdienām
- Izlaiduma ceremonija Gaisa spēkos
- Ātrajai palīdzībai būs jaunas ēkas
- Apzog traktortehniku, nozog kokmateriālus, brauc reibumā u.c. policijas ziņas
- Sniegavīri jau vēsturē. Pirmā dokumentētā liecība datēta ar 1380. gadu
- Ogres teātrī gaidāma jestra pirmizrāde «Franču kadriļa»
- Vaicājam ielās, kā svinēsiet svētkus un ko novēlat tuvajiem

