* Novada lauku ļaudis – pašu lolotās gaismās: Andra Upenieka fotoreportāža;
* OVMM atklāta "Gada ogrēnieša", keramiķa Kārļa Knopkena 90 gadu jubilejas izstāde
Izstādes atklāšanā Kārlis Knopkens smaidot teic – “Mani vislabākie palīgi – desmit pirksti un podnieka virpa!” Keramiķu aprindās viņa vārds komentārus neprasa – izstādēs K.Knopkens piedalās jau kopš 1960.gada un ir viens no pieredzējušākajiem savas jomas pārstāvjiem gan Latvijas, gan Baltijas mērogā. Izstādes atklāšanā piedalījās K.Knopkena tuvinieki, draugi, Ogres novada pašvaldības pārstāvji un amata brāļi, sveicot virpas meistaru ar jubilejas izstādi.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Izmaiņas sociālajā jomā 2022.gadā
Labklājības ministrija ir apkopojusi faktus par jaunumiem, kas labklājības nozarē plānoti 2022. gadā. Par tiem lasiet jaunajā "OVV".
* Aicina Ogres skvērā sastapt Ziemassvētku vecīti un ziedot Latvijas Bāreņu biedrībai;
* Ķeipenietis Ernests Valts Circenis – jauno komponistu konkursa uzvarētājs
"Vēlos pateikties arī savam pasniedzējam Jānim Petraškevičam, bez kura tas nebūtu bijis iespējams un kas mani iedvesmo ik nedēļu! Paldies arī visiem iepriekšējiem un arī tagadējiem pasniedzējiem un skolotājiem, kas man palīdz augt un attīstīties. Paldies arī maniem draugiem un ģimenei, jo nezinu, ko bez viņiem darītu. Paldies Vaska fondam un žūrijai par augsto novērtējumu! Jūtos ļoti pagodināts, paldies par doto iespēju! Tā man nozīmē ļoti daudz."
* Jauno "Latvijas Bankas" sudraba "Brīnumu monētu" radījusi ogrēniete Dana Jasinkeviča;
* Skatītāju vērtējumam nodota dokumentāla filma par dziedātāju, taurupieti Paulu Saksu
Diemžēl tagad vairs tikai melomāni atceras viņa balsi, bet par šiem un citiem dzīves līkločiem zina vēl jo mazāk. Radošā grupa centās šo situāciju mainīt, – 22 minūtes garajā dokumentālajā filmā atspoguļojot cilvēka likteni, kura maģiskā balss vēl joprojām saglabājusies vecajās skaņu platēs. Projekta darba grupai ir veiksmīgi izdevies izveidot atraktīvu stāstu par slavenā mākslinieka ceļu no tagadējā Taurupes pagasta "Peilēniem" līdz Rīgai un vēlāk arī emigrācijai uz ASV, kur P.Sakss devās kopā ar savu otro dzīvesbiedri Irmu un meitu Ilzi.
* Domāju tā: Tāpēc jau mums ir TĀDS veikals!
"Nesen biju "Daugā". Pie ieejas durvīm satiku paziņu no Pārogres. Šī brīnās, ko es te meklējot, jo mums pašiem esot TĀDS veikals! "Jā,” apstiprinu. "Arī darbinieki ir brīnišķīgi,"" tā vēstulē redakcijai Marija Pozņaka.
* Sports: Dāmas cīnās par Ogres NSC Ziemassvētku kausu volejbolā; BK "Ogre" piedzīvo zaudējumu Liepājā; Ogres vieglatlētiem lieliski rezultāti sacensībās Valmierā.
!!! Laikraksta nākamais numurs iznāks 30.decembrī.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!