"Man visu mūžu ir bijis ļoti bail no augstuma. Sapratu, ka šai fobijai jātiek pāri. Staigājot pa Ogres Zilajiem kalniem, vienmēr noraudzījos uz skatu torni. Kādā pastaigā pagājušā gada novembrī pa Ogres Zilajiem kalniem satiku paziņu, un viņa mani pamudināja pārvarēt bailes un uzkāpt skatu tornī. Arī otro reizi uzkāpu kopā ar draudzeni. 31.decembrī izlēmu, ka Jaunais gads jāsāk ar sparu, un es 1.janvārī piecēlos, viena pati aizgāju līdz tornim un uzkāpu! Man šis gads ļoti labi sākās – es beidzot pārkāpu pāri savai fobijai. Tagad kāpju skatu tornī katru pirmdienu. Tur, augšā, pavisam savādāk domas strādā – sakārtojas, un skats uz dzīvi veidojas dzidrāks."
* SIA "Ogres Namsaimnieks" renovācijas kalkulators sniedz iespēju aprēķināt dzīvojamās mājas renovācijas izmaksas;
*Ogres novada pašvaldība plāno atsavināt stāvlaukumu Ogrē, Upes prospektā 15A
Auto stāvlaukumi jeb, pareizāk sakot, to trūkums Ogres centrā jau ilgu laiku ir aktuāla problēma. Piemēram, tādu iestāžu kā Ogres novada Kultūras centrs (ONKC), PII "Cīrulītis", PII "Strautiņš", Ogres novada Tūrisma informācijas centrs (TIC), Ogres Vēstures un mākslas muzejs (OVMM), Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP), Ogres 1. pasta nodaļa tuvumā nav iespējams nodrošināt pieprasījumam atbilstošu auto novietņu skaitu apbūves blīvuma dēļ. Tas pats attiecas arī uz Brīvības ielas gājēju posmā izvietotajām kafejnīcām. Nepietiekami nodrošinātu auto stāvlaukumu problēma bieži aktualizējas kultūras pasākumu norises laikā ONKC, pilsētas centra skvērā un citviet.
(..)
Turklāt esošā autostāvvieta ar tās neatbilstošo vizuāli estētisko kvalitāti disonē ar pilsētas vēsturisko apbūvi un moderno labiekārtojumu. Pārņemot šo objektu savā īpašumā, pašvaldība plāno pārbūvēt stāvlaukumu un labiekārtot teritoriju tā, lai tā iederētos Ogres pilsētas arhitektoniskajā vidē.
* Lielvārdes novadā: remontdarbi Kultūras centrā un Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā;
* Ķegumā interesantas sniega skulptūras;
* Taurupietis Veinbergs pasaules sudrabam pievieno Eiropas bronzu;
* BK "Ogre"pēc karantīnas zaudē pastarītei “Latvijas Universitātei”;
* Latvijas izlases traģēdijā pret bulgāriem Bērziņš spēlē tikai trīs minūtes.
