Piektdiena, 23.01.2026 11:05
Grieta, Strauta
Piektdiena, 23. janvāris, 2026 10:34

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 23. janvāra numurā

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 23. janvāra numurā
– Tālo dienu ugunskuri kvēlo un atmiņās kūp Rembatē, Ogrē un visā Latvijā
– Ogres tiešās pirkšanas pulciņam aprit desmit gadu
– Ziemas prieki Špakovska parkā
– “Rail Baltica” kaut kad neuzbūvēs pat par 23,8 miljardiem. Liepiņš vēro
– Ogres Tehnikuma piedāvājums izglītības tirgū novērtēts universitātes līmenī
– Alkohola māktā Lolita iekoda policistam augšdelmā. Tagad gaida probāciju
– Guļ trepēs, dedzina mēbeles, nepamatoti sauc ātros u.c. policijas ziņas
– Elektromobilitāte bez valsts atbalsta joprojām nekustas
– Evelīna Ķēniņa, Alise Zilberte un Sandija Reitmane: rekordistes vieglatlētikā
– Recenzija par “Franču kadriļu” Ogres teātrī
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Valsts prezidents pret Saeimu. 1928. gads
– Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

