* Noziedznieki kādai ogrēnietei izkrāpuši 20 000 eiro;
* Sāks kriminālvajāšanu par triju personu slepkavības mēģinājumu Rembatē
Aizdomās par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu policijas darbinieki aizturēja 1955.gadā dzimušu vīrieti, kurš pirmstiesas izmeklēšanas laikā atzīts par aizdomās turēto, persona visu šo laiku atrodas apcietinājumā. Iegūstot pietiekamu pierādījumu kopumu, 16.jūlijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1.biroja 1.nodaļas amatpersonas kriminālprocesu nodeva Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 15.panta ceturtās daļas un 118.panta otrā punkta (par vairāku personu slepkavības mēģinājumu pastiprinošos apstākļos).
Vairāk – Ritvara Raita rakstā.
* Domāju tā: Pārliecina ar argumentiem
„Kad saņemam oficiālas ziņas par saslimušajiem, slimnīcās ievietotajiem, mirušajiem, nekur neatrast atbildi uz loģiski izrietošiem jautājumiem: cik no viņiem bijuši vakcinēti, cik
nevakcinēti? Iespējams, ka slimnīcās vajadzētu nonākt tikai nepotētajiem, jo pote no smagas sasirgšanas taču pasargā tāpat kā no miršanas. Bet tādu datu nav. Kāpēc nav? Kur nepilnīga informācija, noklusējumi, noslēpumi, tur viela baumām un tenkām,” tā Andris Upenieks.
* Jaunajā mācību gadā Ķeguma Komercnovirziena vidusskolā – Jaunsardze
„Septembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā sākšu studēt valsts aizsardzības mācību. Jaunsardzē būšu instruktors un skolā pasniegšu valsts aizsardzības mācību,” atklāj Edgars Kārkliņš.
* Gan Pārogrē, gan Jaunogrē – aktīvi būvdarbi;
* Turpinās ūdens kvalitātes pārbaude Ogres novada peldvietās;
* Mazozolu pagastā notikusi TV raidījuma „Tas notika šeit” filmēšana;
* Aicina piedalīties Pēterim Aulmanim veltītajā mākslas darbu konkursā „Radi jaunas krāsas Ogres novadā”;
* „Radošajā kvartālā „Pasts”” turpinās vasaras radošās darbnīcas;
* Sports: Mūsu orientieristiem laba medaļu raža Latvijas čempionātā Saldū; Ogrēniešiem deviņas medaļas Latvijas čempionātā U16; Ogrēnietēm piecas medaļas U14 čempionātā!
Foto no personiskā arhīva
Lēdmanes pamatskolas audzēknis Ralfs Lideris – starp Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonda „Sibīrijas bērni” domrakstu konkursa labākajiem.