* OCB bibliobusam – 25!
OCB mobilā filiālbibliotēka jeb bibliobuss apkalpo Ogres, Lielvārdes un Ķeguma iedzīvotājus četros maršrutos un Ogres pilsētas iedzīvotājus divos maršrutos, pavisam 34 pieturvietās. Kopā mēnesī tiek nobraukti ap 700 kilometriem. Bibliobusa fondā ir 3175 izdevumi.
* Visā Ogres novada teritorijā būs vienāds pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
"Ievērojot Ogres novada pašvaldības budžeta iespējas, bērna piedzimšanas pabalsts par katru mājsaimniecībā dzimušo bērnu noteikts, paredzot pirmajam bērnam 100 eiro, otrajam bērnam 200 eiro, trešajam un katram nākamajam bērnam 300 eiro. Ar nosacījumu, ka bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā, vismaz viena bērna vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Ogres novada administratīvajā teritorijā pabalsta pieprasīšanas dienā un vismaz sešus mēnešus pēc kārtas līdz bērna piedzimšanas dienai," skaidro S.Ozoliņa.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Dainis Širovs: "Covid – 19 vēl tik ātri neizzudīs – Ogrē jābūt Infekciju nodaļai!"
"Veidot Ogres slimnīcā pagaidu Infekciju nodaļu šobrīd vairs nav aktuāli, tomēr uzskatu, ka Infekciju nodaļa mūsu slimnīcā ir nepieciešama, tāpēc vērsīsimies Veselības ministrijā, aicinot rast iespēju uz slimnīcai piederošās zemes izvietot moduļu tipa ēku, kur izveidot Infekciju nodaļu. Tai jāatrodas atsevišķi no kopējās pacientu plūsmas un jābūt speciāli aprīkotām telpām. Ja šim mērķim saņemsim valsts finansiālu atbalstu, tad moduļu tipa piebūvi var izbūvēt ļoti ātri – vasaras laikā, izveidojot nodaļu ar 30 līdz 40 pacientu vietām, kas ļautu Ogres novada iedzīvotājiem saņemt arī Infekcijas slimību ārstēšanās pakalpojumu tuvāk mājām," saka D.Širovs.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Aicina piedalīties Laimes recepšu grāmatas tapšanā;
* Sports: BK "Ogre" izcīna piekto uzvaru; Lielvārdes florbolisti piekāpjas "Ķekavai" un sakauj "Kuršus"; "Ogrei" zaudējums un uzvara Baltijas Handbola līgā.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!