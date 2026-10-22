Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. oktobra numurā
-Viss, kas notiek, ir Noras īstenības izteiksme. Jauna kultūrtelpa Ikšķilē
-Vaicājam ielās, ar ko jums saistās rakstnieces Noras Ikstenas vārds
-Kultūras, mākslas un Eklonu ģimenes vienreizība Meņģelē
-Aizvadītā filmas «Kristofers un divu pasauļu atslēga» pirmizrāde Ogrē
-Skatīsimies uz visu ar smaidu! Upenieks par Felis catus terapiju
-Liepiņš nosodoši vēro, kā Tramps palīdz Putinam karā pret Ukrainu
-Es esmu no avīzes. Daži vārdi par redaktora un laikraksta digitalizāciju
-Bezatkritumu būvniecības recepte: kaļķis, kaņepes, marmora milti
-Brauc reibumā. Brauc un apgāžas. Sabrauc cilvēku. Policijas ziņas
-Ralfam un Karlīnai Dzoseniem zelts un sudrabs krosa skrējienā
-Jaunajiem karatistiem veiksmīgi rudens sacensības
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Atkal pārejam uz ziemas laiku. Kad un kāpēc pulkstenis griežams
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts