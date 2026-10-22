Ceturtdiena, 22.10.2026 20:36
Airisa, Irīda, Īrisa
Ceturtdiena, 22.10.2026 20:36
Airisa, Irīda, Īrisa
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 15:59

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. oktobra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. oktobra numurā
Foto: OVV
Ceturtdiena, 22. oktobris, 2026 15:59

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. oktobra numurā

OVV

-Viss, kas notiek, ir Noras īstenības izteiksme. Jauna kultūrtelpa Ikšķilē
-Vaicājam ielās, ar ko jums saistās rakstnieces Noras Ikstenas vārds
-Kultūras, mākslas un Eklonu ģimenes vienreizība Meņģelē
-Aizvadītā filmas «Kristofers un divu pasauļu atslēga» pirmizrāde Ogrē
-Skatīsimies uz visu ar smaidu! Upenieks par Felis catus terapiju
-Liepiņš nosodoši vēro, kā Tramps palīdz Putinam karā pret Ukrainu
-Es esmu no avīzes. Daži vārdi par redaktora un laikraksta digitalizāciju
-Bezatkritumu būvniecības recepte: kaļķis, kaņepes, marmora milti
-Brauc reibumā. Brauc un apgāžas. Sabrauc cilvēku. Policijas ziņas
-Ralfam un Karlīnai Dzoseniem zelts un sudrabs krosa skrējienā
-Jaunajiem karatistiem veiksmīgi rudens sacensības
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Atkal pārejam uz ziemas laiku. Kad un kāpēc pulkstenis griežams
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.