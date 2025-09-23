Otrdiena, 23.09.2025 13:33
Vanda, Veneranda, Venija
Pirmdiena, 22. septembris, 2025 19:39

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. septembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 23. septembra numurā
- Aktīvie kaibalieši – Miervaldis Ozoliņš un Vita Saleniece-Šmaukstele
- Pumpura muzejam dos naudu jumta remontam
- Vīrietim ir jāuzņemas atbildība! Saruna ar Kārli Kārkliņu
- Agris Liepiņš par zaļo kursu un cīņu ar tekstīlijām
- Liekas, ka vilciens stāv un stabi skrien. Par amatpersonu algām
- Tik daudz torņu kā «Bite» grib vienkārši nevajag
- Bibliotekāri piedalījās bibliobusu kongresā
- Klātienes forumā milzu interese par OIK atprasīšanu valstij
- Iekļūst mājās, reibumā guļ uz ielas u.c. policijas ziņas
- Ceļojums uz Rusnes salu Lietuvā un Narvu Igaunijā
- Atvadu vārdi novadniekam Viktoram Vasiļjevam

