Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 24. februāra numurā
-Top jaunais Ogres novada teritorijas plānojums
-Fišeru ģimenes kafejnīca «Pīlādzītis» Lēdmanē. Vieta, kur jūties gaidīts
-Izziņoti mūža ieguldījuma balvas saņēmēji novada kultūrā
-Ukrainā rit 1461. kara diena un piektais gads. Kā esam mainījušies mēs
-Vaicājam ielās, kādas ir jūsu pārdomas par karu Ukrainā?
-Vai Saeimas vēlēšanām gatavi? Upenieks par politiku
-Latviešu valoda joprojām tiek diskriminēta. Saruna ar valodnieci Vinetu Skujiņu
-Tiesa noraida opozīcijas pretenzijas pret vietu sadalījumu domes komisijās
-Suntažu iedzīvotāju padomē ceļ trauksmi par troksni
-12 000 000 tonnu atkritumu gaida degošu risinājumu – reģenerāciju
-Traucē bāra darbu, bojā apstādījumus u.c. policijas ziņas
-Administratīvi teritoriālās vienības Dānijā. Vitas Giles krustvārdi