Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 24. jūlija numurā
– Ko partijas sola pacientiem, ģimenēm un senioriem
– Madlienas pagasta svētki īsti svētīgā garā
– KNAB pārbauda amatpersonas Ogres domē. Liepiņš vēro
– Ogres slimnīcā sagaidīts šī gada trīssimtais bērniņš
– Upenieka komentārs. Nedzīvot pāri saviem līdzekļiem!
– Rozes traukos, gleznās un tērps – ziedu karalienes gozējas izstādē
– Vaicājam novadnieku viedokli par revīziju Ogres domē
– Atbildīga saimniekošana jeb kā pareizi atbrīvoties no vecā šīfera
– Izkrāpj naudu, pa logu izmet ābolu u.c. policijas ziņas
– Saeimas saruniņas. Kas simts gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts