Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 24. novembra numurā
-Izcilam darbam ir cilvēka vārds. Godināti cienījamākie novadnieki
-Mazozolos atmiņām ir mājas un ceļi, un dzelzceļa līnija
-Ota iekrāso novada robežas vasaras plenēru noslēguma izstādē
-Uz Daugavpils šosejas Ikšķilē iestājusies tehnoloģiskā dīkstāve
-Labāk man nevienas govs nekā kaimiņam divas. Upenieks par aktuālo
-70% tukšu runu 7,80 EUR/h. Domes komiteju sēžu apskats
-Bezmugurkaulnieku saraksts. Latvijas eksports/imports uz krieviju
-Uzbrauc sievietei, izlīst ķīmiska viela, deg ražotne
-Ķirzaka, kam zobi pieauguši žokļa augšmalai? Vitas Giles krustvārdi.