Ceturtdiena, 23.10.2025 15:07
Daina, Dainida, Dainis
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 24. oktobra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 24. oktobra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 24. oktobra numurā

- Pašu spēkiem. Kā meņģelieši mobilizējās kopīgai lietai
- Valdība ar Ogres palīdzību sūta zāles un medicīnas aprīkojumu Ukrainai
- Ogres seniori mācās, dodas ekskursijās, apmeklē opereti un ballējas
- Valsts budžets 2026. Ja Saeima likumprojektu izbrāķēs, valdība kritīs
- Pasūtīt visus un abonēt sevi. Jocīgs viedoklis ar abonēšanas kampaņu
- Grūti aizsniedzamu kalnu gana, bet antiņu? Upenieks par Hermani
- Saruna ar padomju laika disidentu, cīnītāju un godavīru Jāni Rožkalnu
- Zigurds Dreimanis nāvinieku kamerā sagaidīja dzīves turpinājumu
- Vecāki, sargiet auto atslēgas no bērniem! Pakaļdzīšanās ar laimīgām beigām
- Nepilngadīgā reibumā, draud nodurt u.c. policijas ziņas. (Rožān, nezodz!)
- Treneris Timma iesaka - aikido sniedz drošību un māca patstāvību
- Talantīgs skrējējs Kristaps Kripēns izceļas ar labu rezultātu
- Kas 100 Saeimas gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Tuvākā laikā sagaidāms grandiozs vācu uzbrukums Mažino līnijai. 1939. gads
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

