* Nākamnedēļ sāks renovēt Ogres NSC ēku Skolas ielā 12;
* Andris Upenieks: Ja mērķis ir vara, visi līdzekļi labi
Ir tādi, kas, pateicoties pasaulīgajai ligai, lielā aizgrābtībā izvēlas sekot uz nekurieni vedošajiem jaunajiem vecajiem spēkiem, piemēram, partijai "Likums un kārtība", kas netaisās ievērot ne likumu, ne kārtību, jo atļauto 50 cilvēku vietā pulcējas tik, cik sanāk – simti vai tūkstoši, nav no svara! Romantiskie revolucionāri uzgavilē arī Šlesera partijas sauklim tās nosaukumā "Latvija pirmajā vietā": tas banālais jēdziens "pirmais" Šlesera izdomā ir gluži piezīdies un līdz kaula smadzenēm iezīdies.
* Pašvaldība pieņem vienotus atbalsta noteikumus personām ar kustību traucējumiem
"Šo projektu varu raksturot ar vienu vārdu – brīvība!" saka Tīnūžu ielas 11 mājas iedzīvotājs Aleksandrs Lucenko, kuram ir kustību traucējumi. „Tā ir pārvietošanās ikdienas brīvība. Man nav jāplāno un jāmeklē cilvēki, lai viņi man palīdzētu tikt mājās, piemēram, ja esmu aizmirsis kaut ko nopirkt veikalā. Parasti cilvēki nepamana labas lietas, kas tiek darītas invalīdu labā, viņiem tie ir sīkumi, bet mums – nepārvarams šķērslis. Šis projekts, ka pašvaldība katru gadu piešķir finansējumu, ir ļoti labs, pašvaldība dara ļoti labu darbu," saka Aleksandrs.
* Ogres slimnīcā pieejams pēdu ārstnieciskās aprūpes speciālists;
* Mūsu iedzīvotājus priecē daba, draugi un iepirkšanās;
* Valdis Kalniņš: liekas, mēs dzīvojam paralēlās pasaulēs
Valdis uzskata, ka skolotājam jābūt daudz vairāk kā skolotājam: "Tu nevari tikai virināt sava kabineta, klases durvis, ierobežoties tikai savā mācību priekšmetā, tu nevari tikai paklausīgi kalpot burtam, kuram bez paragrāfa ir arī gars. Tu nevari darīt visu, ko tev liek, lai nenonāktu konfliktā ar sevi, ar prātu, saprātu un sirdsapziņu: agri vai vēlu tu nokļūsi muļķa lomā, iemantosi pakalpiņa nelāgo slavu, un reti kurš par tevi domās, ka esi ar stāju, pozīciju un autoritāti. Šo iemeslu dēļ izvēlos grūtāko: runāt, ko domāju, lietas saucot īstajā vārdā un paliekot arī sev kaut cik cienījams savādnieks."
Andra Upenieka intervija ar Valdi Kalniņu – jaunajā "OVV".
* LNSO stīgu kvarteta koncerts sanatorijā OGRE;
* Sports: OK "Ogre" veloorientieristiem panākumi Latvijas čempionātā; Trenera Kļaviņa audzēkņiem medaļas sacensībās Valmierā; Madlieniešiem 3.vieta Skolēnu spartakiādē vieglatlētikā; BK "Ogre" izcīna pirmo uzvaru.
