Viens no šīs idejas īstenotājiem ir portugālis Jorge Silva, kurš Ikšķilē dzīvo kopš 2006.gada. Jautāts, kā nonācis Ikšķilē un vai jūtas tai piederīgs, Jorge smaidot teic, ka vairāk nekā pirms 26 gadiem, studējot Somijā, iepazinies ar savu nākamo sievu, ikšķilieti Ingu Kalviņu un tagad par savām mājām uzskata Ikšķili. Šeit izveidota ģimene, pasaulē nākuši abu trīs dēli, un nu izlolots arī jauns, perspektīvs uzņēmums. Jāpiebilst, ka Jorge ir rūpnieciskais uzņēmējs ar pieredzi – triju uzņēmumu līdzīpašnieks, kura aicinājums ir radīt specifisku, klienta vēlmēm un tirgus vajadzībām atbilstošu industriālo aprīkojumu.
Otrs SIA "Sulapro" līdzīpašnieks ir Pierīgā dzīvojošais uzņēmējs Ingus Vilks, kurš savukārt ir pirmais automātisko pašapkalpošanās sulasspiežu koncepta ieviesējs Baltijas valstīs, arī tētis trijām meitām un divu uzņēmumu līdzīpašnieks.
* Ogres novadā gatavojas atzīmēt Vilhelma Purvīša 150.jubilejas gadu;
* Andris Upenieks: Konstitucionālā krīze? Drīzāk nav morālas dabas krīze?
* Dzintra Dzene: Paralēlās pasaules
Paralēlās pasaules – tā gribas teikt, runājot par atšķirīgajām informatīvajām telpām, kurās Latvijā jau daudzus gadus dzīvo latvieši un cittautieši un kas nevar neietekmēt attieksmi pret dažādām situācijām.
Īpaši skaudri tas izjūtams, eskalējoties konfliktsituācijām, it sevišķi šobrīd, kad Ukrainā sākts Krievijas iebrukums.
* Arī jaunizveidotā novadā organizē konkursu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai;
* SIA "Ogres Namsaimnieks": Bioloģisko atkritumu šķirošana un izmaksas;
* Lielvārdē jārisina jautājums par alternatīviem apkures veidiem
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš aktualizēja jautājumu par apkure izmaksām Lielvārdē, kas, ņemot vērā dabas gāzes cenas pieaugumu, šajā apkures sezonā dramatiski pieaugušas, tāpēc maksimāli ātri nepieciešams risināt jautājumu par alternatīviem apkures veidiem.
* Ieceļ Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma pilsētu, kā arī Birzgales, Mazozolu un Madlienas pagastu pārvalžu vadītājus
* Pēteris Sakalaurs: esmu centies vērot apkārt notiekošo
Pēc "Ogres Vēstis Visiem" lasītāju lūguma un ar autora laipnu atļauju turpinām iepazīstināt ar Pētera Sakalaura pandēmijas laika bailēs sarakstītajiem stāstiem no grāmatas "Humora ugunskurā". Grāmatai tuvāko mēnešu laikā vajadzētu ieraudzīt dienasgaismu, bet tikpat labi to varēs lasīt arī pie mākslīgā apgaismojuma.
* Sports: Mūsu orientieristiem un biatlonistiem Latvijas čempionāta medaļas slēpošanā; Pārliecinoši uzvar "Ogres Kolibri"; "HK Ogre/HYDROX" vēlreiz pieveic čempioni "Tenax Dobele".
