* Ogres novadā dedz barikāžu piemiņas ugunskurus;
* Omikrona klātbūtni aizvien vairāk izjūt arī Ogres slimnīcā
“Šobrīd ar Covid – 19 infekciju darba nespējā atrodas pieci darbinieki, un diemžēl darba ierindā nav arī trīs rentgenologu asistentu – viena darbiniece ir slima ar Covid – 19, bet divas neveiksmīgas sakritības rezultātā guvušas sadzīviska rakstura traumas. Iespējams, būsim spiesti uz laiku ieviest kādus ierobežojumus rentgena izmeklējumu pieejamībā.”
* Andris Upenieks: Vajadzētu labi padomāt
Šķiet, ka pats Gunārs Astra to jezgu uztvertu mierīgi: nebrīnītos arī par to, ka viņa vārdu i vieni, i citi izmanto savu paplukušo spalvu pucēšanai vēlēšanu tuvumā. Un tādu izrādi neuztvertu kā personīgu apvainojumu.
* Ogres novada deputāti iebilst pret vairāku reģionālo reisu slēgšanu;
* Ogrēniete Gundega Millere paveikusi labu darbu
Janvāra vidū sociālajā tīklā “Facebook” parādījās ogrēnietes Gundegas Milleres sludinājums par atrastu aploksni ar ievērojamu naudas summu, aicinot pieteikties īpašnieku. Pateicoties milzīgai citu iedzīvotāju atsaucībai, Gundegas meklējumi vainagojās ar panākumiem.
* Dainis Širovs nesaskata pamatu bažām par iespējamo Dzemdību nodaļas slēgšanu Ogres slimnīcā;
* Sports: Taurupietim Veinbergam 11.vieta pasaules čempionātā; Barikāžu kausus izcīna Zdanovska, Upītis un Mažinskis; BK “Ogre” revanšējas “TalTech/OPTIBET”; Mūsu vieglatlētiem četras bronzas Valmierā.
