* Mūsu novadu pašvaldību kredītsaistības jeb kredītportfelis nepārsniedz pieļaujamo normu
S.Velberga informē, ka Ogres novada pašvaldības kredītsaistības jeb kredītportfelis 2021.gadā ir 7, 92 procenti jeb 3 045 810 eiro pret budžeta ieņēmumiem 38 465 332 eiro. Salīdzinot – Lielvārdes novadam – 8,64 procenti, Ķeguma novadam – 14,33 procenti, Ikšķiles novadam – 6,59 procenti. Savukārt tādām lielajām pilsētām kā Jēkabpils – 9,12 procenti, Valmiera – 4,06 procenti.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Andris Upenieks: nav liela nelaime, ja gadās nelaime?
"Amatpersonai aizmirsies, ka viņa bija izpilddirektore arī iepriekšējos skolēnu dziesmu un deju svētkos, kuru noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumā bērni masveidā ģība? Atbildību toreiz tā arī neviens no organizatoriem neuzņēmās, gluži otrādi, vainu uzvēla pašiem bērniem bālģīmīšiem, kas pārāk nosēdējušies pie datoriem, nespējot turēt mēģinājumu pārslodzi. Joprojām dzīva vecā "par katru cenu" maniere: nav liela nelaime, ja gadās nelaime?"
* Ritvars Raits turpina sekot deputātu deklarācijām;
* SIA "Ogres Namsaimnieks": Inženiertīklu maiņas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
* Receptes: Gaļas marinēšanas ābece;
* Latvijas Basketbola līgas bronzas sērija neturpināsies
"Mazais fināls" tika pārtraukts pēc pirmās spēles, kurā BK "Ogre" uzvarēja ar 90:87. Ogres komandā tika konstatēti Covid-19 infekcijas gadījumi, kuru dēļ abu komandu dalībniekiem noteikts pašizolācijas režīms. Nepieciešamība ievērot epidemioloģiskās drošības prasības padarījusi neiespējamu sērijas norisi saskaņā ar iepriekš apstiprināto spēļu kalendāru, savukārt organizatorisku iemeslu dēļ abi klubi neatbalstīja sezonas pagarināšanu pēc pašizolācijas laika beigām.
* "Lielvārde/Fat Pipe" kvalificējas izslēgšanas spēļu turnīram;
* HK "Ogre" zaudē finālsērijas pirmajā spēlē.
