Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 25.marta numurā:

Apvidus auto, kuru Ukrainā nogādāja Egils Helmanis (pirmais no labās), klātesot Latvijas vēstniekam Ukrainā Ilgvaram Kļavam (līdzās E.Helmanim), nodots Ukrainas aizstāvjiem, un jau uzsācis ceļu uz vienu no karstākajiem frontes punktiem Doņeckā. Foto no Egila Helmaņa personiskā arhīva
* Egils Helmanis: "Karš Ukrainā, tā nav tikai ukraiņu, bet mūsu visu fronte"Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis nule kā atgriezies no Ļvivas Ukrainā, kurp devās 21.martā, lai personīgi nogādātu humānās palīdzības sūtījumu no Latvijas. Tajā bija Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamas preces, kā arī Ogres novada bērnu sagādāts sveiciens Ukrainas Bruņoto spēku karavīriem. Savukārt atceļā uz Ogres novadu devās autobuss ar 40 Ukrainas Bruņoto spēku un Nacionālās gvardes karavīru bērniem un ģimenes locekļiem. Vairāk – jaunajā "OVV".

* Andris Upenieks: Vai to var piedot?
Kādā represēto tikšanās reizē domīgi runāja Natālija: "Lai cik tas dīvaini, pēc visa pārciestā, nodarītā man, manai ģimenei, manai Latvijai (Natālija ir krieviete) kaut kā nejūtu naidu, un pavisam nevada atriebības jūtas. Nezinu, vai tā ir labi, bet tā ir. Paliek mūžīgais jautājums par piedošanu. Vai to var piedot? Pareizāk sakot, par piedošanu varētu domāt tikai tad, ja kāds to lūgtu un savus cietsirdīgos noziegumus pret veselām tautām atzītu, nožēlotu. Bet tā pat uz to pusi nav bijis un nebūs, tāpēc nav jēgas par to runāt."


Karš Ukrainā atgādina, ka nekas nav beidzies un var atkārtoties. Nesen laikraksta slejā aicināju aizlūgt par katru karā nogalināto dvēselīti abās pusēs. Dieva vārds māca lūgt arī par saviem ienaidniekiem, bet, kad bēgļu ceļā redzu to mazo raudošo puisīti, kas palicis viens pats bez tēva, mātes un dodas sev pilnīgi nezināmā, neapjaušamā izmisuma virzienā, tad šodien no sirds gribas izlūgties par aptrakušajiem ienaidniekiem: kaut jūs zibens saspertu!

* Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi mūsu novadā;
* Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par rīcību ārkārtas gadījumos
  Apkopoja Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.


* No 1.aprīļa atcels Covid – 19 drošības pasākumus;
* Uzsākti Dubkalnu ceļa pārbūves darbi, satiksme slēgta;
* Ikšķilietis Toms Andersons kļūst par Latvijas čempionu dambretē;
* Idejas, kā rīt pavadīt Zemes stundu;
* Sports: Ogres novada orientieristi starp labākajiem Eiropā; Ogres NSC notiek sumināšanas pasākums "Gada Balva 2021"; "Ogre" uzvar "Liepāju" un turpina cīņu par 5.vietu.

