Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Kadrija, Kate, Katrīna, Katrīne, Trīne
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 25. novembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 25. novembra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 25. novembra numurā

- Taurupes un Ķeipenes pamatskolas pievienos Madlienas vidusskolai
- Mēra Helmaņa viedoklis par uzspiesto skolu reformu
- Atkritumu apsaimniekošana novadā. Kas jāzina iedzīvotājiem
- No 1. janvāra minimālā alga tiek paaugstināta līdz 780 eiro
- Lētticīgiem novadniekiem izkrāpta milzu nauda. Ap 40 000 eiro
- Ogrē aizturēts pagrīdes cigarešu dīleris
- Vīrs agresīvs pret sievu, jo viņa - ukrainiete
- Aizturēts kārtējais krievu agresijas slavinātājs internetā
- Trampa 28 punktu Ukrainas padošanās miera plāns, un Liepiņa vērtējums
- Drosmīga, radoša un mīloša ome – ogrēniete Ināra Skuja
- Vitas Giles krustvārdu mīkla

