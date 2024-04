Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 25. novembra numurā:

* Ikšķilē apkures tarifam no janvāra –27%

Līdz šim Ikšķilē bijis viens no augstākajiem siltuma tarifiem valstī. Pēc neliela krituma decembrī, nākamā gada sākumā to plānots samazināt vēl vairāk nekā par ceturto daļu. Taču atviegloti nopūsties daudzdzīvokļu namu iemītnieki varēs tikai tad, kad Ikšķile tiks vaļā no gāzes atkarības.

* Svētku jēgu meklējot. Redakcijas komentārs

Valsts svētku svinīgums vēl atblāzmojas jūtīgos logos, bet dvēsele baltojas jaunam uznācienam. Pēc dienas, 27. novembrī, degsim pirmo adventes svecīti, tad ik pēc nedēļas vēl pa vienai, līdz to skaits sasniegs 4, un Ziemassvētki būs klāt. Brīnums, ka jau tik ātri!

*Valija Uzulniece: «Skrējienu rīkojām par godu Latvijai!»

18. novembrī jau 36. reizi notika tautas skrējiens «Rembates aplis», kurā vienmēr piedalās apmēram 200 skrējēju, ir bijis arī vairāk. Pašu pirmo skrējienu rīkotāja Valija Uzulniece no Lielvārdes jau labu laiku ir pensionāre, bet šim pasākumam joprojām cītīgi seko līdzi katru gadu.

* Uzņēmēju pieredzes stāsti

Tuvojoties Ogres novada Uzņēmēju dienai, pašvaldība apzinājusi vietējos uzņēmējus, mājražotājus un amatniekus, kas ar saviem ražojumiem padara mūsu ikdienu ērtāku, gardāku un skaistāku.

* Ar sirdi Taurupē

Šoreiz par novada gaišo galu Taurupi un pagasta pārvaldnieku Jāni Stafecki kā šīs burvīgās Dieva zemītes īstenu saimnieku.

* Pirmpirkuma tiesības darījumos ar lauksaimniecības zemi Lauksaimniecības zeme vienmēr ir bijusi vērtīgs resurss, kurā ieguldīt līdzekļus. Šādi pirkumi tiek stingri regulēti ar mērķi zemi saglabāt un izmantot lauksaimniecības apritē.

* Vēsture. Suntažu skolotājs Arturs Āķis

Viens no decembra jubilāriem mūsu novadniekiem ir skolotājs Arturs Āķis, kurš Suntažu skolā nostrādājis gandrīz 30 gadu un tikpat ilgi bijis arī kora diriģents.