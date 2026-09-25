Piektdiena, 25.09.2026 12:16
Rauls, Rodrigo
Piektdiena, 25.09.2026 12:16
Rauls, Rodrigo
Piektdiena, 25. septembris, 2026 09:02

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 25. septembra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 25. septembra numurā
Piektdiena, 25. septembris, 2026 09:02

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 25. septembra numurā

OVV

-Vēlēšanu nedēļa sākas pirmdien!
-Ko vēlētos sagaidīt vēlēšanu iznākumā. Upenieks par aktuālo
-Mecenāts Mārtiņš Putenis dāvina 10 000 eiro skolu dronu programmai
-Ogres novadniekiem medaļu birums konkursā "Novada garša"
-Invalīdu biedrība dods ceļojumā uz Rokišķiem pa siera ceļu
-Kā šodien dzīvo Lilita Bergvalde - viena no TTT zelta basketbolistēm
-Klāt rudens, kāda būs ziema? Prognozēs neierasti daudz lietus un sniega
-Zaļais kurss - no resursu izšķērdēšanas uz pārdomātu saimniekošanu
-Ogresgala skolā pārbauda gatavību rīkoties gaisa trauksmē
-Par divām zādzībām – 150 stundu sabiedriskā darba
-Deg durvis, traucē sabiedrisko kārtību, brauc reibumā u.c. policijas ziņas
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Nevienai tautai nav tik daudz dziesmu kā latvju tautai! 1929. gads
-Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.