Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 25. septembra numurā
-Vēlēšanu nedēļa sākas pirmdien!
-Ko vēlētos sagaidīt vēlēšanu iznākumā. Upenieks par aktuālo
-Mecenāts Mārtiņš Putenis dāvina 10 000 eiro skolu dronu programmai
-Ogres novadniekiem medaļu birums konkursā "Novada garša"
-Invalīdu biedrība dods ceļojumā uz Rokišķiem pa siera ceļu
-Kā šodien dzīvo Lilita Bergvalde - viena no TTT zelta basketbolistēm
-Klāt rudens, kāda būs ziema? Prognozēs neierasti daudz lietus un sniega
-Zaļais kurss - no resursu izšķērdēšanas uz pārdomātu saimniekošanu
-Ogresgala skolā pārbauda gatavību rīkoties gaisa trauksmē
-Par divām zādzībām – 150 stundu sabiedriskā darba
-Deg durvis, traucē sabiedrisko kārtību, brauc reibumā u.c. policijas ziņas
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Nevienai tautai nav tik daudz dziesmu kā latvju tautai! 1929. gads
-Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts