K. Kvanta dzimto māju – Mazozolu pagasta "Jaunrožu" – pagalmā viņa dēls Dzintars Kvants izveidojis tēvam piemiņas akmeni, uz tā rakstīts: "Kārļa Kvanta piemiņai. Par Tēvzemi un Brīvību. 1905 – 1950.9.X". 2019.gada 18.novembrī Mazozolu pagasta Līčkalniņa kapos K.Kvanta dēls un meita izveidoja piemiņas vietu tēvam.
Netālu no K.Kvanta dzimtajām mājām 2015.gadā tika uzņemta filma "Nezināmais karš", kurā stāstīts arī par K.Kvanta traģisko dzīves ceļu.
* Vai apsverat iespēju iestāties Zemessardzē?
"Jā, es tādu iespēju apsveru un pat ļoti nopietni. Esmu ļoti pārliecināta, ka veikšu arī reālus pasākumus, lai iestātos. Vairāki man pazīstami cilvēki tieši pēdējā laikā ir jau iestājušies Zemessardzē.," tā Agnese Pastare no Ogres.
* Andris Upenieks: Kampaņu drošākā pazīme – pazust aizmirstībā
Ja neliekuļojam, mobingā – esam iesaistīti visi: vieni, kas ņirgājas, otri, kas upuri, trešie, kas noskatās, ceturtie, kas tēlo kampaņas.
Komiski, ka ar rosmes imitāciju sevi reklamē Veselības ministrija, attiecīgi "Attīstībai/Par", kurai ar azartspēļu lobēšanu vairs neiet tik spoži. Toties vairāk uzjautrina fakts, ka piemēru mobinga izskaušanā nerāda Izglītības ministrija.
* Ogres Vēstures un mākslas muzeja darbinieki pārgājienā aicina iepazīt Pārogres kalnus;
* Sapieriem pavasarī darba netrūkst
Par sava darba specifiku, kā arī par rīcību gadījumā, ja tiek atrasta nesprāgusi munīcija, sapieri informē arī civiliedzīvotājus. Tā piemēram, nesen zemessargi kopā ar Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta darbiniekiem tādu pasākumu noorganizēja Rembates pagasta centrā, kur interesantus no piedalīšanās neatturēja pat samērā spēcīgas vēja brāzmas. Zemessargi un ugunsdzēsēji-glābēji demonstrēja rembatiešiem savu ekipējumu. Sapieri iepazīstinājām iedzīvotājus ar Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas darbu, stāstīja, kā rīkoties, atrodot sprādzienbīstamu priekšmetu. Rotas pārstāvis pastāstīja par dažādiem lādiņiem un izskaidroja, kā tos atšķirt. Tāpat rembatiešiem bija iespēja uzzināt, kam ir jāatrodas 72 stundu somā.
* Oveselības piedāvājumi veselības veicināšanai – bez maksas;
* Sports: Mazo skolu futbols Taurupē; Ogres peldētājiem ražīgas Lieldienas Liepājā; "Ogres Vilki" cīnās par iekļūšanu ELVI florbola līgā; Izskrien Ogres novadu!
