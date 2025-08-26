Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 26. augusta numurā

Otrdiena, 26.08.2025 14:27
- Ogre svētkus rada un izjūt. Fotoreportāža un recenzija
- Tu, meitenīt, mūs komandēsi? Airas Birziņas vērtīgā dzīves skola
- Policijas pieprasījums “priekšēdomes priekšēdētājam E.Helamanim”
- Nabadzības apliecības bērnu tiesību sargiem. Kas notiek Lejasstrazdos
- Rudenī gaidāma pensiju indeksācija
- Par sievas piekaušanu bērnu klātbūtnē – prāvs naudassods
- Nepieskata suni, nemaksā par degvielu u.c. policijas ziņas
- Iz pagājības. Slaistiem turpmāk būs jāstrādā. 1939. gads

