VPRRP Ogres policijas iecirkņa priekšnieks Juris Nicišs norāda, ka pagājušā gada policijas darba rezultātus salīdzināt ar iepriekšējo gadu rezultātiem nebūtu īsti korekti, jo aizvadītais gads, tāpat kā šis gads, ir bijis neparasts – savas korekcijas ieviesusi pandēmija Covid – 19.
* Lielvārdes kultūras nama lielā zāle atkal būs pieejama apmeklētājiem;
* Kur vakcinēties mūsu novadu senioriem?
* Domāju tā: Ja krīze ir galvās
"Ideja potēt prezidentus nebija tik peļama, cik traģikomiska tajā, ka sabiedrības atsaucības trūkums nebija tik liels, cik liels pašu vakcīnu deficīts," tā Andris Upenieks.
* Apcietina vīrieti, kurš Kaibalā smagi piekāvis gadu un septiņus mēnešus vecu bērnu;
* VARAM liek vērtēt Ikšķiles novada Būvvaldes un izpilddirektora darbu
Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna tomēr saglabāja savu amatu. Domes sēdē, kas norisinājās attālināti, piedalījās tikai 11 no 15 deputātiem. Divi no viņiem balsoja par to, ka Jankuna atbrīvojama no izpilddirektores amata, divi atturējās, bet septiņi bija par to, ka Agnesei Jankunai jāturpina strādāt savā ieņemamajā amatā.
* Uzmanieties – krāpniekiem galvas strādā: vieni darbojas, imitējot populāru loģistikas uzņēmumu logo; otri savās shēmās jau izmanto informāciju par 500 eiro pabalstu, bet palīdze pensionārei Ogres novadā nozog 23 000 eiro
* Vecvectēva Viļa Lauska aizsāktais Krapē turpinās
...viņa stādītās ābeles ir pamats vīna darītavas "Lauskis" dzimšanai, kas atrodas turpat, Krapes muižas pagrabā, kas ir restaurēts. Tajā saimnieko viņa mazmazdēls Vents Grīnbaums, piedāvājot nobaudīt ābolu sidru, augļu un ogu vīnus.
