* Uģis Ulmanis un Ēriks Dičs atstādināti uz dienesta pārbaudes laiku;
* Veselība: Konsultācijas pie sertificēta pneimonologa dr.Agneses Šmites sestdienās Ogres slimnīcas Ambulatorajā daļā
Jau pāris gadu Agnese Šmite strādā Ogres rajona slimnīcā par dežūrinternistu. Daktere uzskata, ka slimnīcā ir labi darba apstākļi, lielisks kolektīvs un uz pacientu orientēta veselības aprūpe, tāpēc ar lielu prieku piekritusi uzsākt darbu arī kā pneimonologs.
* Daudz baltu dieniņu: 28.janvārī lielvārdietei Gundegai Širovai – 90!
"Jubilāre Gundega? Pamanāma! Vizuāli – jau pa gabalu. Ar jauneklīgu gaitu, mūsdienīgi un gaumīgi ģērbusies. Nav taču “tante ar brošu”. Koncertos pārsvarā visu dzied no galvas, tātad arī mājās mācījusies. Vienīgā puķe (vārda ziņā) korī. Gundegas esot indīgs augs. Nezinu, varbūt… Ne viss var patikt, ko viņa dažreiz pasaka, bet ir jāieklausās – var noderēt. Personība! Liekas, bija un ir paraugs jaunākajām paaudzēm ģimenē. Teiktu – joprojām arī spridzīga. Jubilejas noskaņās – visu to labāko! Sveicu!" tā Gunārs Jākobsons.
* Lielvārdes novadā: daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un atkritumu laukumi ar nojumēm – 2020.gada veikums;
* BK "Ogre" ar panākumu Ventspilī pagarina savu uzvaru sēriju.
