Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 26. jūnija numurā
-Domes sēdē fokuss uz Kancersiliem un reorganizāciju
-Sākas kapusvētku laiks. Tradīcijas, ticējumi un datumi
-Dakter, es jūtos daudz labāk! Saruna ar Madlienas ģimenes ārsti Ditu Graudoni
-Vaicājam novadniekiem, kādas ir jūsu attiecības ar ģimenes ārstu
-Pēc Artas kundzes skaistajām peonijām interesenti brauc no malu malām
-Kas kopīgs riteņbraukšanas čempionātam un Jāņu dzeršanas maratonam
-Īsa pamācība aicināšanas mākā. Upenieks par priekšvēlēšanu aģitāciju
-Sūdzas par svešiem suņiem, strīdas par robežstabiem u.c. policijas ziņas
-Pieredzējušais šāvējs Igors Gribusts turpinās startēt
-Orientieristi labi startē stafešu sacensībās Somijā
-Erkils Puaro ar dzimtas saknēm Latvijā - britu aktieris Deivids Sušē
-Pēdējās dienās Ogresgala pagastā parādījusies dīvaina lopu slimība. 1929. gads
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles