* 28.martā pulksteņa rādītājus pagriežam vienu stundu uz priekšu;
* Ogres slimnīcas Zobārstniecības nodaļa piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas
Var teikt, ka Ogres slimnīcai tagad ir sava Zobārstniecības klīnika – ar atsevišķu ieeju nodaļā, savu reģistratūru un uzgaidāmajām telpām.
"Tai tagad ir ne vien atsevišķa ieeja, bet arī plašākas un gaišākas uzgaidāmās telpas, seši zobārstniecības kabineti, zobu tehniķu laboratorija, protēzista un higiēnista kabinets, kā arī neliela atpūtas istaba personālam. Izveidojām papildus zobārstniecības kabinetu, jo rudens pusē mūsu rindas papildinās divi stomatologi. Viena no zobārstēm atgriezīsies no bērna kopšanas atvaļinājuma, kā arī aicinām savam draudzīgajam kolektīvam pievienoties ortodontu un vēl vienu zobārstu, lai mūsu sniegtie zobārstniecības pakalpojumi kļūdu pieejamāki un mazinātos rindas. Pacienti labprāt izvēlas Ogres slimnīcas zobārstus, jo varam vienlaikus nodrošināt augstu kvalitāti un pievilcīgas cenas, kas faktiski ir zemākas nekā vidēji šajā nozarē," stāsta Dainis Širovs.
* Mūspuses novados mācības klātienē vēl neatsāksies;
* Ogres novada pašvaldība palielina atbalstu ģimenēm ar vairākiem bērniem;
* Tuvojas Starptautiskā teātra diena: teātra zinātniece un kritiķe, zinātņu doktore Ieva Rodiņa par muzikālā teātra tradīcijām Ogrē 20.gadsimta 20.-30. gados.
Jaunajā "OVV" – fragments no Ievas Rodiņas topošās zinātniskās monogrāfijas "Ogres teātra vēsture".
* Atkritumu apsaimniekotājs "Ķilupe" no 7. līdz 9.aprīlim aicina piedalīties "EKO Dienās 2021"
"EKO dienu” laikā, kas šogad paredzēta no 7. līdz 9.aprīlim, no iedzīvotājiem, iepriekš piesakot izvešanu, bez maksas pieņems makulatūru, stikla iepakojumus un sadzīves elektrotehniku, turklāt atkritumu apsaimniekotājs norunātajā dienā pats tiem atbrauks pakaļ, informē SIA "Ķilupe" darbinieki.
* Jau desmito reizi – "Vingro vesels Ogrē!"
Laikrakstā – pasākumu programma no 27.marta līdz 10.aprīlim.
* Ogres NSC lepojas ar saviem orientieristiem un viņu treneriem;
* BK "Ogre" iemet simtu un uzvar titulēto "Ventspili";
* Ikšķiles "Dimantu akadēmija" svin pirmo uzvaru.
