(..) "Es ar bērnu skrēju uz māju krastā, kur dzīvoja mani paziņas. Krastā stāvēja cilvēki un vēroja, viņi redzēja, ka es jau skrienu pēdējiem spēkiem, bet palīdzību nepiedāvāja. Laika ziņā visa glābšana nebija ilga, ne vairāk kā desmit – piecpadsmit minūtes, bet mums pašām šķita, ka tā ir vesela mūžība. Kamēr aizskrēju līdz mājām, bērna kombinezons bija sasalis, norāvu nost, ietinām bērnu segās, mājas īpašniece izģērbās un sildīja bērnu ar savu ķermeni," atceras Līga.
* Restauratora Jura Rambas, Ogres un muzeja vārds izskan pasaulē
Valsts dzimšanas dienas mēnesī Starptautiskā seno spēkratu federācija (FIVA) piešķīrusi savus ikgadējos apbalvojumus. Sadaļā "Kultūra" par uzvarētāju kategorijā "Pētniecība" paziņots seno spēkratu restaurācijas speciālists Juris Ramba ar Ogres Vēstures un mākslas muzejā 2020.gada vasarā atklāto izstādi "Aizmirstie senie motocikli".
* Komponiste Agneta Krilova: Pirmie panākumi mani iedvesmoja turpināt;
* Andris Upenieks: Lai Jupiters paēdis un vērsis neizlaiž garu
Beidzot 23.oktobrī Saeima atbalstīja 2022.gada valsts budžetu. Galīgajā lasījumā par budžetu balsoja 52 deputāti, pret bija 37. Apstiprināja bez intrigām un pārsteigumiem: atbalstītāji klusēja, opozīcija kritizēja, rosināja, taču bez mazākās ievērības. Bez diskusijām: labi noregulēts mehānisms, kas klabina tukšgaitā.
(..) Mācēšana iztikt esot nabago bagātība, bet izšķērdība bagāto nabadzība.
* Ogres upē slīkstošos vīriešus izglābuši policisti;
* SIA "Ogres Namsaimnieks": Sākot ar 1.janvāri, pieaugs sadzīves un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
* Nekvalitatīvu preci apmainīt vai remontēt? Izvēles tiesības pieder patērētājam!
* Sports: "Rembates apļi" izskrieti jau 35.reizi; BK "Ogre" ar uzvaru sāk cīņu par Užavas kausu; Startējis Ogres novada čempionāts basketbolā.
