* 31.oktobrī pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ;
* Iereibis autovadītājs mājsēdes laikā lielā ātrumā bēg no policistiem…
Kopumā pret personu ir uzsākti vairāki administratīvie procesi un piemēroti sodi – par nepamatotu iebraukšanu pretējā joslā piemērots 140 eiro liels naudas sods, par ātrumu, kas pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu virs 60 km/h – 1400 eiro un divu gadu liegums iegūt transportlīdzekļa tiesības, par aizliedzošā luksofora signāla neievērošanu divas reizes un citiem ceļu satiksmes noteikumiem kopā piemērots vēl 310 eiro liels naudas sods.
* ONKC: atceltie un pārceltie pasākumi, kases darbalaiks
ONKC kase līdz 15.novembrim būs atvērta ceturtdienās, no pulksten 12.00 līdz 15.00. Kases apmeklējums ar iepriekšēju pierakstu, zvanot uz tālr. 65024680, informē ONKC sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Andersone.
* Pieaugot ar Covid – 19 saslimušo skaitam, arī ģimenes ārsti izjūt pārslodzi
"It sevišķi man sāpīgi dzirdēt izskanējušo viedokli, ka seniori nav pietiekami uzrunāti, jāuzrunā vairāk, jābrauc uz mājam. Mums patiešām nav to resursu aizbraukt uz mājām un katru uzrunāt!" saka Jumpravas pagasta ģimenes ārste Gunta Tīcmane.
* Obligāti jāaizpilda pašapliecinājums. Kāds tas ir?
* Nomarķēts zaļā ceļa posms "Rīga – Ērgļi";
* Pasta nodaļām Ķegumā un Ogrē mainīts darbalaiks;
* Trīs pazīmes, kā atpazīt telefonkrāpnieka zvanu
... Viss sākas ar telefona zvanu, kuram visdrošāk ir neatbildēt, tāpēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija atklāj trīs tālruņa numuru pazīmes, pēc kurām atpazīt viltvārža zvanu.
* Pēkšņi šķiras BK "Ogre" un trenera Mazura ceļi
Pagājušajā nedēļā Latvijas basketbola pasauli pārsteidza ļoti negaidīta ziņa – BK "Ogre", abpusēji vienojoties, pārtraukusi sadarbību ar savu galveno treneri Nikolaju Mazuru. Lai arī oficiāli par sadarbības pārtraukšanas iemeslu runāts netiek, izskanējusi versija, ka Mazurs neesot vēlējies vakcinēties pret vīrusu Covid-19.
