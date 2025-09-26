Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 26. septembra numurā
- Top fantāzijas filma «Kristofers un divu pasauļu atslēga»
- Četri sējēji no Ogres novada. Iepazīstinām ar nominantiem
- Tiesa dod zaļo gaismu kārtējam telekomunikāciju tornim Ogrē
- Bilde ir, skaņas nav. Kāpēc krievi pat skolā nerunā latviski
- Specdienests brīdina par riskiem akadēmiskajā vidē
- Nenopietns viedoklis cūku un sieviešu aizstāvības manifestācijai
- Ergoterapijā svarīga individuāla pieeja katram pacientam
- Futbolists un treneris Jānis Grants par sporta pievienoto vērtību
- Orientēšanās sacensības «Reljefs» aizvada 40. sezonu
- Kungam izkrāpj 91 000 eiro. Policija brīdina par jaunu shēmu
- Bargs sods ukraiņu telefonkrāpniekam
- Piedzērušam traktoristam – probācijas uzraudzība
- Apskādē auto, zog, pērk kontrabandu u.c. policijas ziņas
- Saeimas saruniņas. Kas 100 guddrajiem tribīnē un uz mēles
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts