Lielās Talkas koordinatori kuplo talkotāju skaitu skaidro ar cilvēku noilgošanos pēc aktivitātēm, kopā būšanas un pozitīva noskaņojuma, ko talka pavisam noteikti nodrošina, nemaz nerunājot par to, ka Latvija jau atkal, pateicoties daudzajiem talkotājiem, ir kļuvusi sakoptāka un tīrāka.
Avīzes lappusēs vairāk stāsta Lielās talkas kordinatori: Ikšķiles novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Valentīns Špēlis, SIA "Ķeguma Stars" valdes loceklis Andris Zābelis, SIA "Lielvārdes Remte" Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Vilnis Melkerts un SIA "Ogres Namsaimnieks" darbu rīkotājs Edgars Kamišāns.
* Zemessargi un jaunsargi talko Nāves salā
Par godu Zemessardzes 30.gadadienai un 4.maiju sagaidot, 24.aprīlī Ogrē dislocētā 54.kaujas atbalsta bataljona karavīri un zemessargi, kā arī Ikšķiles novada jaunsargi apvienoja savus spēkus, lai kopīgi sakoptu Nāves salu.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Ritvars Raits turpina sekot mūsu novadu deputātu amatpersonu deklarācijām;
* Ogrēnietis loterijā laimējis 55 000 eiro
Tagad, kad pirmais pārsteigums ir pāri, ģimene sākusi plānot, kā naudu tērēt. "Īstas skaidrības vēl nav," kungs atzīst, "laikam jāpabeidz būvēt vasaras mājiņa. Tāpat gribas sievu aizsūtīt uz sanatoriju uzlabot veselību. Varbūt nomainīt automašīnu...? Ziniet, precīzi vēl neesam izdomājuši..."
* Šonedēļ uzsāk pārbūves darbus Ogrē, Poruka ielā;
* Maijā Donoru diena Lielvārdē un Ikšķilē;
* Plāno paplašināt Ikšķiles bērnudārzu "Čiekuriņš";
* Tiks uzrādītas apsūdzības Lēdmanes nelegālās cigarešu ražotnes darboņiem
Valsts policija ziņo, ka prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodota lieta par 2018.gadā Lēdmanes pagasta centrā atklātu vērienīgu nelegālo cigarešu ražotni.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Lielvārdietis Lišmanis starp labākajiem amatierteātru režisoriem;
* BK "Ogre" divas reizes uzvar studentus un iekļūst pusfinālā.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!