* Visā Ogres novadā būs vienota kārtība ēdināšanas pabalsta piešķiršanā
* Andris Upenieks: Valoda nav gluži privāta lieta
Premjeram pasprūk itin tēlaini: "Mēs nedrīkstam nolaist modrību, nolaižot modrību, mūs varētu pārņemt tas pats, kas Igaunijā.” Prezidenta Levita oratormāksla bez špikera ne reizi vien gan mulsina, gan smīdina: “Šie pārkārtojumi ir domāti, teiksim, jau izsvērti un ka nebūs šādu straujas, ka nebūs straujas saslimstības palielināšanas tā, kā tas, piemēram, ir Igaunijā, kur varbūt tā nu diezgan virspusēja (ē, ē, m, b) bija šī attieksme pret šo saslimšanas palielināšanu. Protams, ka sabiedrības neapmierinātība tad pieaugs un tad jau būs jāredz, ko darīt valdībai, kā to reaģēt…"
* Neesi vakcinēts, – audzē bizes...
No 1.septembra frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumu sniedzējiem un arī saņēmējiem būs nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina vakcināciju pret Covid – 19, šīs slimības pārslimošanas faktu pēdējā pusgada laikā vai negatīvu testu, ko persona veikusi ne agrāk kā 96 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas vai saņemšanas.
* Dāmu deju kolektīvs "Astras" nepadodas pandēmijai
* Divi jaunie florbolisti no Lielvārdes piedalās pasaules čempionātā
* Minūtīte, Jāzepu Osmani pieminot
Harijs Jaunzems ierosināja vērsties Ogres novada domē ar ierosinājumu novadnieku Regīnas Ezeras un Jāzepa Osmaņa vārdā novadā nosaukt ielas. Tāpat arī līdz šīs pēcpusdienas gaviļnieka apaļajai dzimšanas dienai uzrakstīt sīku viņa biogrāfiju. Klātesošie ierosināja to lūgt izdarīt dzejniecei Lijai Brīdakai – J.Osmaņa kursabiedrenei un draugam mūža garumā.
* 4.septembrī – Krapes muižas svētki
* Meņģeles pagasta "Stiebriņos" durvis vērusi radošā darbnīca "Rozes māja";
* Autobusu papildu reisi Ogres pilsētas kapusvētkos;
* 12 gadus jaunās tramplīnlēcējas un vieglatlētikas vecmeistaru panākumi.
