Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 27. februāra numurā
-Suntažu tīklotavā nopīts pusotrs hektārs maskēšanās tīklu Ukrainai
-Prezidentāli padomi vēlēšanu gadā pēc tikšanās ar Edgaru Rinkēviču
-Vaicājam ielās, kādiem jautājumiem partijām vajadzētu šogad pievērsties
-Ogres slimnīcā gaida 100. bērniņu, pansionātā - liftu
-Māte piekauj policistu, lai dēls izmuktu. Tagad pati probācijas uzraudzībā
-Šķirteņi mazgā veco veļu, vīrs konfliktē ar sievu u.c. policijas ziņas
-Pret vardarbību cīnās daudzi un nesekmīgi. Upenieks par skolām
-Koka paneļu tehnoloģija daudzdzīvokļu māju siltināšanai
-Olimpiskās spēles noslēgušās. Sportistu un treneru vērojumi un pārdomas
-Māksliniece un Lēdmanes kultūras dzīves veidotāja INESE NERETA
-Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva februārim
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Deputāta Augusta Brieža pārdomas par jaunatni un laukiem. 1928. gads
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieka saraksts