Pirmdiena, 26. janvāris, 2026 15:14

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 27. janvāra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 27. janvāra numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 26. janvāris, 2026 15:14

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 27. janvāra numurā

OVV

- Kaķis maisā un nekādas ekstras: kā deputāti budžetu taisa
- Vaicājam ielās, vai pašvaldība labi tiek galā ar naudas lietām?
- Sarunas un dziesmas ar aktieri Juri Hiršu noskaņu vakarā Ķeipenē
- Dziesmusvētki ir komandas darbs. Gada novadniece Elīna Klāsone
- Ar pasauli jārēķinās, jārīkojas neiztopot. Upenieks par ārpolitiku
- Krekls tuvāks, nekā svārki. Vaideres, Rajeckas un Kokara gadījumi
- Novados vietas propelleriem pietiek, bet Čudars rīkojas kā populists
- Draudzības meistarklasē ukraiņiem latviešu irbītes un rupjmaizes kārtojums
- Jauns gads, jaunas sarunas par grāmatām Ciemupes lasītāju klubiņā

