Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” 27.jūlija numurā:

Ritvara Raita foto: Ogres NSC vieglatlētikas treneris Edgars Kļaviņš kopā ar savām audzēknēm pēc sacensībām.
* Ogres Mūzikas skolas 60 gadi – 60 stāstosAtzīmējot Ogres Mūzikas skolas (OMS) sešdesmit gadu jubileju, klajā nākusi grāmata “Ogres Mūzikas skola. 60 stāsti 60 gados”. Tajā apkopoti skolas absolventu un darbinieku stāsti par viņu laiku OMS. Grāmatā savās atmiņās dalās gan tie, kuru dzīves joprojām lielākā vai mazākā mērā ir saistītas ar OMS, gan arī tie, kurus ceļš aizvedis plašajā pasaulē, bet pamati viņu muzikālajā karjerā ielikti tieši OMS.Vairāk – jaunajā “OVV”.


* Jaunizveidotajās Ogre novada pagastu pārvaldēs norīkoti atbildīgie speciālisti;
* Ogres Dzimtsarakstu nodaļa pārcelsies uz jaunām telpām un no 3. līdz 6.augustam būs slēgta
Ko darīt, ja cilvēkiem dzimtsarakstu pakalpojumi šajā laikā tomēr būs nepieciešami, lasiet jaunajā „OVV”.


* Birzgales svētku diena godam aizvadīta!
* Ogres Latviešu biedrība aicina pievienoties jaunus, enerģiskus cilvēkus
“Ogres Latviešu biedrībai vajadzīgi enerģiski, jauni cilvēki, kas prot strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, raksta projektus, lai nostiprinātu savas pozīcijas ar domu bagātību un reāliem
darbiem. Mana dzīves pieredze apliecina, ka jaunība spēj visu, tikai vajag gribēt un darboties...” tā Ogres Latviešu biedrības priekšsēdētāja Rita Auziņa.


* Mobilā diagnostika augustā – Ikšķilē, Madlienā un Lielvārdē;
* Mūsu jaunie vieglatlēti izcīna 10 medaļas pašmāju sacensībās
22.jūnijā Ogres stadionā norisinājās Ogres novada sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā vecuma grupu U10 un U12 sportistiem, kurās arī mājinieki nepalika bez godalgotām vietām. Ogres NSC jaunie vieglatlēti kopumā izcīnīja desmit dažāda kaluma medaļas – piecas zelta, vienu sudraba un četras bronzas.
Vairāk – jaunajā “OVV”.


* Ikšķilietis Zemmers starp labākajiem sava vecuma motobraucējiem.


Laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot “OVV” kopā ar “Laimīgo Programmu” – izdevīgāk!



