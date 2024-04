Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 27.maija numurā:

Madlienas vidusskolas internātā dzīvo 32 ukraiņi – 20 bērni un jaunieši, kā arī 12 pieaugušie. Dienas vidū daudzi devušies savās ikdienas gaitās – attēlā daļa no ukraiņu viesiem. Otrajā rindā otrā no labās Jana, viņai līdzās Valdis, bet piektā no labās – Ļena. Dzintras Dzenes foto