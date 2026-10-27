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Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 27. oktobra numurā
-Mazs caurums drošībā – liels apdraudējums pasaulei. Saruna ar Elvisu Strazdiņu.
-Vaicājam novadniekiem, cik atkarīgi esat no digitālajiem pakalpojumiem?
-Deputātiem bija, par ko parunāt. Pašvaldības domes komiteju sēdes apskats
-Upenieks analizē, kas mēs esam, ja ar mums tā manipulē
-Aizstāvēt Latviju negrasās 63% iedzīvotāju
-Birzgales vēja parka plānojuma apspriešanā iztiek bez kautiņiem
-Šis nav klusums, bet cita valoda. Tīnūžnieki Māra un Sergejs Lasmaņi
-Novembrī turpinās Svecīšu vakari
-Visaugstāk attīstītie primāti? Vitas Giles krustvārdi