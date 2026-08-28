Piektdiena, 28.08.2026 21:08
Auguste, Guste
Piektdiena, 28.08.2026 21:08
Auguste, Guste
Piektdiena, 28. augusts, 2026 08:46

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 28. augusta numurā

OVV
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 28. augusta numurā
Piektdiena, 28. augusts, 2026 08:46

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 28. augusta numurā

OVV

– Elpojam dziļi! Upenieks par vētru, par pašu un citu pieļautajām kļūdām
– Novadniekiem vaicājam, kā jūs tiekat galā ar vētras sekām
– Ogrē skapī audzē marihuānu, Suntažos nodeg angārs u.c. drošības ziņas
– Tanks purvā. Kā vides aizsardzība var sekmēt valsts aizsardzību
– Raidieraksts ar novada mēru Andri Krauju, gaidot svētkus nevis vētru
– Gribu mājās! Vineta Zālīte atgriežas no Anglijas uz Meņģeles laukiem
– Olimpiete Agnese Pastare sporto pati un trenē jaunos riteņbraucējus
– Lielvārdē tiek gaidīti topošie florbolisti
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Iz pagājības 1929. gads. Izputējusi ugunsdzēsēju balle
– Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.