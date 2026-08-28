Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 28. augusta numurā
– Elpojam dziļi! Upenieks par vētru, par pašu un citu pieļautajām kļūdām
– Novadniekiem vaicājam, kā jūs tiekat galā ar vētras sekām
– Ogrē skapī audzē marihuānu, Suntažos nodeg angārs u.c. drošības ziņas
– Tanks purvā. Kā vides aizsardzība var sekmēt valsts aizsardzību
– Raidieraksts ar novada mēru Andri Krauju, gaidot svētkus nevis vētru
– Gribu mājās! Vineta Zālīte atgriežas no Anglijas uz Meņģeles laukiem
– Olimpiete Agnese Pastare sporto pati un trenē jaunos riteņbraucējus
– Lielvārdē tiek gaidīti topošie florbolisti
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Iz pagājības 1929. gads. Izputējusi ugunsdzēsēju balle
– Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts