* Andris Upenieks – par prioritātēm un mutes bajārību izglītībā;
* Iedzīvotājiem daudz jautājumu par Ikšķiles centrā iecerētā "Rimi" izbūvi;
* Lielvārdē vairāk nekā 600 mājsaimniecības varēs pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei;
* Ciemupē notikušās avārijas izraisītājs atzīts par nepieskaitāmu
Pagājušā gada janvārī bezpajumtnieks bija inficējies ar vīrusu Covid-19, tāpēc ievietots Rīgas patversmes vīriešu nodaļas slimnieku izolatorā. Pēc pāris dienām viņam tur tā bija apnicis, ka 23.janvārī ap pusdienlaiku bezpajumtnieks izsita pirmā stāva logu un izleca pa to brīvībā. Apsardzes darbinieki šo izlaušanos pamanīja savos monitoros, taču noķert viņu nepaspēja. Bēglis vispirms noslēpās tūju dzīvžogā, bet pēc tam, ieraudzījis, ka pagalmā stāv balts džips "Audi Q7" ar ieslēgtu dzinēju, kura vadītājs uz brīdi bija devies projām, ieleca pie stūres un bēgšanu turpināja jau uz četriem riteņiem.
* Ko sola zilā ūdens Tīģera gads?
Saskaņā ar Austrumu kalendāru Zilā ūdens tīģera gads sāksies 1.februārī un ilgs līdz 2023.gada 21.janvārim. Kopumā šis ir komunikācijas un partnerības, radošuma, kardinālu pārmaiņu un garīgās attīstības gads. Spilgts, dinamisks, notikumiem bagāts periods. Ideāls laiks, lai sāktu ko jaunu.
Jābūt gataviem pēkšņām pārmaiņām un pagriezieniem. Tīģeris dos spēku un veiksmi spilgtu, nestandarta un progresīvu ideju īstenošanai, kā arī palīdzēs tiem, kas seko saviem sapņiem, vai tā būtu mīlestība, karjera, sporta vai radoši sasniegumi. Bet tiem, kas baidās no grūtībām un nav gatavi krasām pārmaiņām, labāk šo gadu pavadīt klusi.
Par to, ko šis gads sola katrai horoskopa zīmei, lasiet jaunajā "OVV".
* Depozīta sistēma: kā darbosies taromātu izdotie kuponi?
* Sports: Ogres NSC orientieristiem pirmās medaļas jaunajā gadā; Mackevičai un Pastoram personīgie rekordi Liepājā; BK "Ogre" nervozā cīņā piekāpjas Sīpoliņa "Ventspilij".
