Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28. jūlija numurā
-Debates par budžetu, īpašumiem un nākotni. Domes komiteju sēdes apskats
-Iedzīvotājiem jāapspriež atbalsts pedagogiem un skolēnu pārvadājumi
-Katram pagastam izdalīts 20 kg indes Spānijas kailgliemežu cienāšanai
-Krieviem tagad jāizlemj, kas viņiem svarīgāks. Normāla dzīve vai karš
-VĒLĒŠANAS 2026. Vides un klimata politika partiju programmās
-Četri draugi uz viena viļņa. Vokālā grupa «Skvirl' Boizz»
-Vaicājam ielās novadniekiem, kā pavadāt vasaru
-Vieglatlētikas veterāns Juris Vaskāns atgriežas sacensību apritē
-Ogrē sacentīsies «Ķer un servē bumbu» komandas
-Smagi iereibušam motociklistam – probācijas uzraudzība
-Atrod narkotikas, nozog naudu, iebrauc stabā. Policijas ziņas