Pirmdiena, 27.07.2026 20:44
Dita, Marta
Pirmdiena, 27.07.2026 20:44
Dita, Marta
Pirmdiena, 27. jūlijs, 2026 15:05

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28. jūlija numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28. jūlija numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 27. jūlijs, 2026 15:05

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 28. jūlija numurā

OVV

-Debates par budžetu, īpašumiem un nākotni. Domes komiteju sēdes apskats
-Iedzīvotājiem jāapspriež atbalsts pedagogiem un skolēnu pārvadājumi
-Katram pagastam izdalīts 20 kg indes Spānijas kailgliemežu cienāšanai
-Krieviem tagad jāizlemj, kas viņiem svarīgāks. Normāla dzīve vai karš
-VĒLĒŠANAS 2026. Vides un klimata politika partiju programmās
-Četri draugi uz viena viļņa. Vokālā grupa «Skvirl' Boizz» 
-Vaicājam ielās novadniekiem, kā pavadāt vasaru
-Vieglatlētikas veterāns Juris Vaskāns atgriežas sacensību apritē
-Ogrē sacentīsies «Ķer un servē bumbu» komandas
-Smagi iereibušam motociklistam – probācijas uzraudzība
-Atrod narkotikas, nozog naudu, iebrauc stabā. Policijas ziņas

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.